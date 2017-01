Philipp Lahm "Richtiges Zeichen zum richtigen Zeitpunkt"

Ist das Bayern-Trainingslager in Katar das letzte für Philipp Lahm als Bayern-Profi? "Werden wir sehen", so die diplomatische Antwort des Bayern-Kapitäns, der im BR-Interview lieber über Taktik und den Sieg gegen Leipzig spricht.

Der Sieg kurz vor Weihnachten gegen Aufsteiger und ersten Bayern-Verfolger RB Leipzig habe gut getan: "Wir wollten nochmal ein Zeichen setzen am Ende des Jahres. Als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen, war für uns sehr wichtig. Es war das richtige Zeichen zum richtigen Zeitpunkt."

"Mix aus Offensive und Defensive" verbessern

Trotzdem gebe es im neuen Jahr einiges zu verbessern: "Wir müssen den Mix wieder finden aus Offensive und Defensive", so Lahm nach der Ankunft in Doha. "Wir können uns wieder mehr Torchancen erarbeiten, da haben wir uns in vielen Spielen schwer getan. Gleichzeitig müssen hinter weniger zulassen. Das muss besser funktionieren."

Dass nach dem Abgang von Co-Trainer Paul Clement zu Swansea City im neuen Jahr das Trainerteam durcheinandergewirbelt wird, sieht der 33-Jährige gelassen: "Man wird sehen, was passiert." Er könne aber verstehen, dass jemand einen solchen Trainerjob, noch dazu in seinem Heimatland, gerne annehmen möchte.