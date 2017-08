Bundesliga Badstuber - neues Engagement in Stuttgart

Beim FC Bayern war Badstuber aussortiert worden. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten ihn die Münchner zum FC Schalke 04 ausgeliehen. Der Vertrag des 31-maligen Nationalspielers beim Rekordmeister lief zum Saisonende aus. Auch Schalke zeigte kein Interesse an einer Weiterbeschäftigung. Jetzt soll er nach der Rückkehr der Schwaben ins Oberhaus das Abwehrzentrum verstärken.

Badstuber, der lange Zeit immenses Verletzungspech hatte, ist für den VfB auch ablösefrei. Beim VfB kennt er sich zudem schon aus. Als Teenager trug er von 2000 bis 2002 bereits das VfB-Trikot, bevor er nach München wechselte.

Schwabenländle statt Ausland

Nun wollte der 31-malige Nationalspieler seine Karriere eigentlich im Ausland fortsetzen. Es soll Kontakte zum FC Sevilla und zu Sporting Lissabon gegeben haben. Er würde sich "gerne in einem anderen Land weiterentwickeln, vielleicht eine neue Sprache lernen", sagte er unlängst in einem Interview. Er sei von seiner Einstellung und Entwicklung so weit, "ein neues Kapitel zu beginnen, hinter die vergangenen Jahre einen Haken zu machen und nach vorne zu blicken." Sportlich seien auf jeden Fall "noch einige Jahre auf Top-Level möglich".