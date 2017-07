Uli Hoeneß kündigt an Neuer Sportdirektor in sechs Wochen da

Die lange Suche nach einem neuen Sportdirektor ist offenbar bald beendet: Präsident Uli Hoeneß kündigte in Singapur an, dass der neue Mann "innerhalb der nächsten sechs Wochen" präsentiert werde.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und er seien "viel Auto gefahren. Da haben wir das ein oder andere Gespräch geführt", so Hoeneß bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Asientour des FC Bayern. Wer der ominöse "Mister X" ist, verriet Hoeneß noch nicht.

Kahn und Linke gehandelt

Angesprochen auf den langjährigen Bayern-Kapitän Oliver Kahn antwortete Honeß: "Wir wollen hier jetzt nicht auf den Basar gehen. Wir werden das rechtzeitig mitteilen." Daneben gilt auch Thomas Linke als Kandidat, der den Job zuletzt beim FC Ingolstadt ausübte.

Der Posten des Bayern-Sportdirektors ist seit dem Abgang von Matthias Sammer vor rund einem Jahr vakant. Philipp Lahm, Wunschlösung von Hoeneß und Rummenigge, hatte das Amt ebenso abgelehnt wie Max Eberl von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach.

Vier Spiele in zwölf Tagen "grenzwertig"

Angesichts der Erfahrungen des FC Bayern München auf der strapaziösen Asienreise kündigte Hoeneß bei anderer Gelegenheit Konsequenzen für künftige Werbetouren des deutschen Rekordmeisters an: "Es ist sicherlich grenzwertig, was wir gemacht haben bis jetzt", sagte er. "Wir werden sicherlich weiter diese Reisen machen. Aber ob man unbedingt vier Spiele in zwölf Tagen machen sollte mit einer Reise in ein anderes Land noch, das wird sicherlich auf den Prüfstand kommen."