Fanclub-Besuch in Wunsiedel Hoeneß zwischen Attacke und "Altersmilde"

Der wiedergewählte Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, hat bei der Adventsfeier von sechs oberfränkischen FCB-Fanclubs eine fulminante Rückkehr an die Basis gefeiert. Dabei zeigte er sich kämpferisch, aber auch altersmild.

500 Anhänger bereiteten dem vorbestraften Präsidenten einen warmen Empfang. Sie freuten sich über bekannt markige Worte der selbsternannten "Abteilung Attacke".

Kein Kuschelkurs mit Leipzig und Dortmund

"Wir werden die Leipziger so schlagen, dass sie uns nichts anhaben können", rief Hoeneß in den Festsaal der Fichtelgebirgshalle, "und ich werde niemals Arm in Arm mit Dortmunds Geschäftsführer Hansjoachim Watzke zu sehen sein!"

Auf der anderen Seite zeigte der 64-Jährige ungewohnt milde Seiten: "Wir müssen Geduld haben mit Trainer Ancelotti, mit Thomas Müller, wir müssen auch nicht immer einem Champions-League-Sieg hinterher hecheln."

Baldiges Karriereende von Schweinsteiger?

Zur Personalie Philipp Lahm als künftigem Sportdirektor äußerte sich Hoeneß nicht. Dafür deutete er ein baldiges Karriereende von Weltmeister Bastian Schweinsteiger (Manchester United) an: "Was ich gehört habe, ist Basti auf dem Absprung aus dem Fußball."