Neue Aufgaben für den Co-Trainer Gerland soll die neuen Lahms und Müllers finden

Hermann Gerland wird nach Saisonende aus dem Trainerteam von Chefcoach Carlo Ancelotti ausscheiden und seine neue Aufgabe als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums übernehmen. "Was in den vergangenen Monaten in der Nähe der Allianz Arena entstanden ist, ist unglaublich. Ich freue mich darauf, Teil dieses spannenden Projekts zu werden und meine Erfahrungen in der Jugendarbeit einbringen zu können", so der 62-Jährige. Die Leitung im administrativen Berich übernimmt Jochen Sauer, der zuletzt bei Red Bull Salzburg als Geschäftsführer tätig war. Das neue Führungsduo wird seine Arbeit nach Fertigstellung des Nachwuchsleistungszentrums in diesem Sommer aufnehmen.

Viele Nationalspieler bereits entdeckt - doch das ist lange her

Gerland genießt einen glänzenden Ruf als Förderer von Talenten, unter anderem entdeckte er die späteren Nationalspieler Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller und Holger Badstuber. Doch diese Zeiten sind vorbei. David Alaba ist der letzte Spieler der es aus der Jugendmannschaft zum Stammspieler gebracht hat - das war in der Saison 2011/12. Wird's mit dem neuen Nachwuchszentrum, das für über 70 Millionen Euro im Münchner Norden gebaut, besser? Die Erwartungshaltung ist groß: Ein Klub wie der FC Bayern dürfe es sich "nicht mehr erlauben, die nächsten fünf Jahre in der Jugendarbeit so zu gestalten wie die vergangenen fünf", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß unlängst.

"Wenn man so ein tolles Ding hat, muss man auch alle drei Jahre einen Spieler für die erste Mannschaft rauskriegen. Wir müssen uns daran messen lassen, wie die Situation in fünf Jahren ist." Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Jugendarbeit "Schwachstelle des Vereins"

Der FC Bayern musste junge, vielversprechende Spieler wie zuletzt Joshua Kimmich oder Renato Sanches für viel Geld einkaufen. Talente wie Pierre-Emile Hojbjerg, Gianluca Gaudino, Emre Can oder Julian Green war der FC Bayern eine oder gar mehrere Nummern zu groß. "In dieser Hinsicht müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, denn im Nachwuchsbereich haben wir nicht gut gearbeitet", sagte Hoeneß. Das sei "die Schwachstelle des Vereins". Die A-Junioren waren zuletzt vor 13 Jahren deutscher Meister geworden, bei den B-Junioren ist es zehn Jahre her.

Vogel und Dremmler verlassen Verein

Wolfgang Dremmler, bisheriger Abteilungsleiter junior team, geht zum Ende dieser Saison in den Ruhestand. Heiko Vogel, sportlicher Leiter U23 – U16 und Trainer der FC Bayern Amateure, wird den Verein in beiderseitigem Einvernehmen verlassen.