Hauptversammlung FC Bayern Viel Hoeneß, viele Sprüche - aber wenig Neues

Für die markigen Sprüche und eine Art Jahres-Resümee war bei der Bayern-Hauptversammlung 2017 einmal mehr Präsident Uli Hoeneß zuständig. "Es war die Nacht von Paris, die diesen Verein hat aufwachen lassen", sagte Hoeneß über den Trainer-Wechsel von Carlo Ancelotti zu Jupp Heynckes nach dem 0:3 in der Champions League in Paris. Die Heynckes-Verpflichtung sei "ein Glückszustand".

Was aber noch viel wichtiger sei: Auch er selbst und Karl-Heinz Rummenigge seien durch die Nacht von Paris wieder näher zusammengerückt. "Wir arbeiten wieder ganz eng zusammen", sagte Hoeneß, gemeinsam mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic werde er Rummenigge in Zukunft total unterstützen: "Es schießt eine Kanone, die heißt Karl-Heinz Rummenigge. Und Hasan und ich stehen dahinter und reichen ihm die Kugel", so Hoeneß kämpferisch.

Hoeneß-Sprüche von der Hauptversammlung Uli Hoeneß zu Beginn seiner Rede "So, und jetzt bin ich dran!" Hoeneß über den "Ehrentag" für Bayern-Mitglieder "Das ist etwas, was es in Paris nicht gibt oder in anderen Vereinen auf der Welt." Hoeneß über den Vorwurf, der FC Bayern sei nicht modern "Das wirkliche Leben ist auf dem Platz, und weiterhin sind die Tore 7,32 Meter groß - und da muss er rein." Hoeneß über die Münchner "Abteilung Attacke" "Es schießt eine Kanone, die heißt Karl-Heinz Rummenigge. Hasan (Salihamidzic) und ich stehen voll hinter ihm und reichen ihm die Kugeln." Hoeneß pur "Jetzt heißt es: 'Der Hoeneß ist 65, der Rummenigge 65, der Müller-Wohlfahrt 75 und der Heynckes 72 - das ist so eine richtige Rentnerband!' Vielleicht können wir nicht mehr so schnell laufen, aber unser Hirn funktioniert noch hundertprozentig." Hoeneß, der Weltbürger "Manchmal denke ich mir: Ein bisschen weniger Erfolg im Sport und ein bisschen mehr Frieden in Syrien, das wäre auch nicht schlecht."

Rummenigge: Entwürfe für Arena noch in Arbeit

Auch die "Kanone" Rummenigge, nach Hoeneß am Mikrofon, war bestens gelaunt. Beim Lob der Münchner Arena konnte er sich einen Seitenhieb auf den Rivalen 1860 im Grünwalder Stadion nicht verkneifen: "Tolles Stadion - auf Knopfdruck geht sogar das Licht an. Das soll ja nicht in jedem Stadion so sein", sagte Rummenigge. Ansonsten konnte den 1.459 anwesenden Mitgliedern aber noch nicht die erhoffte Überraschung in Sachen Stadion präsentieren.

In der vergangenen Woche waren bei einzelnen Medien Skizzen aufgetaucht, wie die Arena in Zukunft mit roten Sitzen aussehen werde. Der Verein hatte immer angekündigt, die Sitze spätestens nach dem Auszug des TSV 1860 München zu tauschen. Die vermeintlichen Entwürfe, hatten im Fanlager für kontroverse Diskussionen gesorgt hatten - weil die Sitze nicht wie erhofft komplett rot, sondern teilweise grau eingefärbt waren.

Rummenigge erklärte, dass der Verein derzeit gemeinsam mit dem Arbeitskreis Fandialog Lösungen diskutiere, wie die Arena in Zukunft aussehen könnte. Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen ergänzte, dass eine Arbeitsgruppe die Gestaltung erarbeite, es sollen nicht nur die Sitze verändert werden. Zur Überraschung vieler präsentierte er dann aber einen ersten Entwurf, der eine Arena mit roten und grauen Sitzschalen zeigte - die Diskussionen unter den Bayernfans dürften erst einmal weitergehen.

Douglas Costa neuer Rekordverkauf

Echte News konnte Rummenigge also nicht anbieten, auch nicht in Sachen Douglas Costa. Aber zumindest eine doch recht spektakuläre Zahl. Der Brasilianer spielt derzeit auf Leihbasis bei Juventus Turin, mit den Italienern wurde schon beim Leihvertrag ein anschließender Verkauf ausgehandelt. Die Kaufsumme bezifferte Rummenigge bei der Hauptversammlung nun auf 46 Millionen Euro. Es wäre der bisher höchste Verkaufserlös für einen Spieler in der Geschichte des Rekordmeisters.

Hopfner Ehrenmitglied

Ansonsten blieben neben den markigen Hoeneß-Worten von der in diesem Jahr recht ruhigen Hauptversammlung nur noch zwei Momente hängen. Der langjährige Präsident Karl Hopfner wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Natürlich gab es Standing Ovations für das langjährige Vorstandsmitglied.

Und der Auftritt von Manuel Neuer und Frank Ribéry, die für die Mannschaft in den Audi Dome gekommen waren. Beide verletzt, Neuer noch an Krücken, beide leicht verspätet, aber mit reichlich Beifall bedacht - weshalb sogar Uli Hoeneß seine Rede unterbrechen musste. "Das sind zwei Vertreter, die im Laufe der Jahre in diese Familie hineingewachsen sind. Sie haben das Mia-san-mia verinnerlicht", lobte er.