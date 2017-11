Hauptversammlung FC Bayern Neue Rekordzahlen bei Umsatz, Gewinn und Mitgliedern

Die FC Bayern München AG setzte zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. Juni 2017 die Rekordsumme von 640,5 Millionen Euro um. Das sind 13,7 Millionen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015/2016. Das gab der Fußball-Rekordmeister am Freitagnachmittag offiziell bekannt. Der Konzerngewinn nach Steuern betrug 39,2 Millionen Euro und übertraf die bisherige Bestmarke aus der Saison 2015/2016 (33 Millionen) um 6,2 Millionen Euro.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 21,2 Millionen Euro von 424,6 auf 445,8 Millionen. Das oft zitierte "Festgeldkonto" der Bayern wuchs von 190,3 auf 220,1 Millionen Euro. Allerdings sind auch die Ausgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr gestiegen. Allein an Personalkosten fielen 264,9 Millionen Euro an, 4,6 Millionen mehr als Geschäftsjahr zuvor.

Auf Augenhöhe mit Europas Besten

"Die hervorragende Ergebnissituation und damit verbundene steigende Finanzkraft erlaubt es dem FC Bayern, die notwendigen Investitionen in den Lizenzspielerkader zu tätigen und damit auch weiterhin in der europäischen Top-Elite im Profifußball konkurrenzfähig zu bleiben", wird Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Die Fans dürfen also hoffen, dass der Klub auch weiterhin erfolgreich im Kreis von Europas Besten mitmischt.

Mitgliederzahl weiter gewachsen

Auch die Mitgliederzahl ist angewachsen auf mittlerweile 290.000 (Stand: 24. November 2017). Im Jahr 2016 hatte der Klub 284.041 Mitglieder gezählt. Die Zahl der offiziellen Fanklubs erhöhte sich von 4.209 auf 4.327.