Fan-Frust mit Ansage? Die Münchner Arena soll rot werden - aber nicht ganz

Seit in der vergangenen Woche einige Medien vermeintliche Entwürfe für die zukünftige Münchner Arena präsentiert hatten, regte sich Unmut im Netz bei den Bayernfans. Die Arena war dort zu sehen, im Mittelrang mit sattroten Sitzen ausgestattet, darüber und darunter aber wie bisher mit den vorhandenen blassen grauen Sitzschalen ausgestattet.

Bei der Hauptversammlung des Rekordmeisters am Freitagabend (24.11.2017) präsentierte Finanzvorstand Jan-Christiaqn Dreesen nun erstmals offizielle Skizzen, wie die umgebaute Arena ausschauen könnte - und diese haben zweifelsfrei nicht allen Fans gefallen. Denn umgehend regte sich nicht nur im Saal, sondern auch bei Twitter & Co. Widerstand gegen die Designs. Denn diese ähnelten doch recht stark den unter Woche gelakten Skizzen - wieder war der Sitzbereich nicht komplett rot.

Wie final sind die Entwürfe?

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zwar erklärt, dass der Verein gemeinsam mit dem Arbeitskreis Fandialog Lösungen diskutiere, wie die Arena in der Zukunft tatsächlich aussehen könnte. Doch was Dreesen im Anschluss vorstellte, wirkte entgegen der Aussage, dass es noch keine finalen Entwürfe gebe, doch schon recht "fertig". Auch in den derzeitigen offiziellen Entwürfen ist nur der Mittelrang umgefärbt, es bleibt viel grau, wenn auch mit den Schriftzug-Elementen "FC" im Oberrang und "München" im Unterrang versehen.

Finanzmann Dreesen, der ebenfalls unterstrich, dass es sich "nur" um Entwürfe handele, versuchte es teilweise mit Humor: Man habe nun mal graue Sitze, "ich weiß nicht warum, aber die gehen nicht kaputt". So richtig gebe es also wohl keinen Grund zum Tausch. Und außerdem: In Deutschland gebe es schon so viele Stadien mit roten Sitzen, man wolle sich schließlich vom Mainstream abheben. Die neue Arena soll nicht nur in Sachen Sitzschalen renoviert werden. Vielmehr plane der Verein ein Gesamtgestaltung mit zahlreichen weiteren Rot-Tönen, etwa in Treppenbereichen oder Zonen, die an die Erfolgsgeschichte des Vereins erinnern.

Rot und mit Bayern-Wappen?

Aber ob das wirklich genug Rot für die FC-bayerische Fanseele sein wird? Eine Wortmeldung beim Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" machte noch am Abend deutlich, dass die mitunter eigenwilligen Bayernfans wohl viel über die Entwürfe diskutieren werden. "Ernüchternd", sei der Vorschlag des Klubs, meinte ein Redner. Sein Vorschlag: komplett rote Sitze, darin dass FC-Bayern-Wappen eingelassen, erntete prompt mehr Applaus als die offiziellen Vereinspräsentationen. Ein anderer Redner hatte dagegen nur Lob für Verein, Dreesen und die Entwürfe.

Zumindest die Ganz-viel-Rot-Fans im Münchner Audi Dome dürften an diesem Abend ihren Ärger über die Entwürfe aber dann wieder ganz schnell vergessen haben. In der letzten Wortmeldung des Abends fordert ein Fan das obgligatorische Freibier, Uli Hoeneß stimmt genauso obligatorisch zu. Na dann Prost, ob mit viel oder wenig Rot.