Transfer fix! Goretzka wechselt im Sommer zu Bayern

"Leon Goretzka hat uns Anfang der Woche darüber informiert, dass er den Verein verlassen möchte, um sich dem FC Bayern anzuschließen", bestätigte S04-Manager Christian Heidel auf einer Pressekonferenz am Freitag (19.01.18) den Transfer. Goretzkas Vertrag in München beginnt am 1. Juli 2018 und läuft bis 2022. Da sein Vertrag auf Schalke ausläuft, kostet er den FC Bayern keine Ablöse.

Medizincheck bestanden

"Wir haben das mit Bedauern zu Kenntnis genommen. Gestern hat uns Karl-Heinz Rummenigge informiert, dass Leon den Medizincheck absolviert hat. Wir verlieren einen sehr sehr guten Spieler", so Heidel weiter. Im Sommer 2013 war Goretzka vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Dem Schalker Schlüsselspieler, der auch von zahlreichen internationalen Spitzenklubs umworben war, gelangen in 130 Spielen für Schalke 19 Tore.

In einer Facebook-Botschaft erklärte sich Goretzka nach der Verkündung seines Wechsels den Schalke-Fans. Er erwarte "wenig Verständnis" für die Entscheidung, versprach aber, sich den Rest der Saison für Schalke zu "zerreißen".

"Ich will Schalke 04 wieder in die Champions League zurückführen und möchte am 19. Mai in Berlin den DFB Pokal gewinnen." Leon Goretzka auf Facebook

FC Bayern sticht Konkurrenten aus

Goretzka war schon länger Bayerns Wunschspieler - mal wieder lotsen die Münchner einen jungen, deutschen Nationalspieler ablösefrei an die Säbener Straße. Namhafte Konkurrenten wie der FC Barcelona, Erzrivale Real Madrid, Juventus Turin oder Jürgen Klopps FC Liverpool zogen den Kürzeren. "Wir sind sehr froh, dass sich mit Leon Goretzka ein deutscher Nationalspieler mit großer Perspektive trotz namhafter Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern entschieden hat. Damit ist gewährleistet, dass Leon Goretzka der Bundesliga erhalten bleibt“, sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Genau so sah das auch Trainer Jupp Heynckes und ergänzte: "Leon hat einen sehr guten Charakter, ist ein intelligenter Junge und ist sehr leistungsorientiert." So habe es ihm sein Co-Trainer Peter Hermann berichtet, der früher für Schalke arbeitete.

Schalke sucht Ersatz

S04-Trainer Domenico Tedesco bedauerte dagegen den Verlust eines "wichtigen Bausteins" in seiner Mannschaft. Einen Vierjahresvertrag in Gelsenkirchen mit einem spekulierten jährlichen Verdienst von bis zu zehn Millionen Euro hatte der Leistungsträger ausgeschlagen. Schalke will sich nun in der Rückrunde nach einem Ersatz umschauen, auch wenn Heidel klarstellte: "Wir werden als Ersatz keinen Leon Goretzka verpflichten können."