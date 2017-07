FC Bayern-Fußballturnier Vier Topteams, vier Spiele, ein Sieger

Der nächste Härtetest für den FC Bayern: Beim Audi Cup in München kämpfen neben dem Gastgeber der FC Liverpool, Atlético Madrid und der SSC Neapel um den Turniersieg. Die ARD überträgt alle Spiele live.

Am Dienstag (01.08.17) trifft zunächst Madrid (17.45 Uhr) auf Neapel, der FC Bayern München trifft auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool (20.30 Uhr). Die beiden Verlierer spielen am Mittwoch um 17.45 Uhr Platz drei aus, das Finale findet um 20.30 Uhr statt. BR Sport überträgt alle Spiele für die ARD: Die vier Partien des Audi Cup gibt's live im Ersten und im Stream auf Sportschau.de. Gespielt wird über 90 Minuten, bei einem Unentschieden folgt unmittelbar ein Elfmeterschießen.

Ancelotti mit fast allen Spielern

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti nimmt das Turnier sehr ernst. "Das ist der letzte wichtige Test vor dem ersten Pflichtspiel", sagte der Italiener mit Blick auf den bevorstehenden Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund. Ancelotti hat fast seine beste Mannschaft am Start. Auch die zuletzt angeschlagenen Arjen Robben, Jérôme Boateng und Franck Ribéry sollen Spielminuten bekommen. Auf der Bank wird erstmals auch der neue Sportdirektor Platz nehmen, das hatte Hasan Salihamidzic bei seiner Vorstellung erklärt.

Noch nicht ganz im Wettkampfmodus ist Bayern-Gegner Liverpool mit dem ehemaligen Dortmund-Coach Jürgen Klopp. Für ihn ist es "die größte Herausforderung, zwei wettbewerbsfähige Mannschaften hinzustellen." Er will aus dem Duell "gegen eine der besten Mannschaften der Welt die richtigen Schlüsse und Erkenntnisse ziehen. Das ist das Niveau, wo wir hinwollen." Klopp will in den beiden Spielen viel rotieren lassen.

Auch für Atlético-Coach Diego Simeone kommt die Partie noch zu früh in der Vorbereitung. "Wir müssen uns erstmal zurechtfinden", sagte er. Mit Humor geht Neapels Maurizio Sarri in das Turnier. Der vermeintlich unerfahrenste Coach der Viererrunde scherzte: "Ich fühle mich hier ein bisschen wie ein Eindringling."