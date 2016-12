Mit 3:0 auf Platz eins Münchner erteilen Leipzig eine Lektion

Der FC Bayern München hat seinen Verfolger RB Leipzig klar in die Schranken gewiesen. Nach einem klaren 3:0-Sieg, der durchaus noch höher hätte ausfallen können, überwintert der Rekordmeister allein auf dem Spitzenplatz.

Trainer Carlo Ancelotti verzichtete zu Beginn überraschend auf Weltmeister Thomas Müller und Franck Ribéry. Beide Profis saßen zunächst nur auf der Bank. Nicht im Kader war Holger Badstuber, verzichten mussten die Münchner auch auf beiden Verletzten Jèrôme Boateng und Kingsley Coman. Wieder zurück ins Team kamen dagegen Kapitän Philipp Lahm und Superstar Arjen Robben, Xabi Alonso spielte von Anfang an. Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl vertraute auf dieselbe Startelf vom Wochenende.

"Das gibt uns Selbstvertrauen für die Zukunft. Wir mussten uns verbessern und wir haben uns verbessert." FC Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Hummels überrascht "in blond"

Zu allererst sorgte aber Bayerns Abwehrchef Mats Hummels für Aufsehen. Der Nationalspieler präsentierte sich den überraschten Zuschauern mit blond gefärbten Haaren. Den wahren Grund für die neue Haarpracht wollte Hummels zunächst nicht verraten. Tat er dann aber doch: Die Veränderung war die Einlösung eines verlorenen Wetteinsatzes beim Dosenwerfen auf dem Oktoberfest.

"Ich bin glücklich, dass es nicht so schlimm aussieht wie befürchtet. Ich hatte richtig Bammel davor." Mats Hummels

Nur einmal durchatmen

Die Münchner setzten auf Ballbesitz, Leipzig lauerte auf schnelle Konter. Nach vier Minuten mussten die Hausherren deshalb richtig tief durchatmen. Timo Werner überlief rechts David Alaba und legte direkt in die Mitte auf für Yussuf Poulsen. Der verpasste nur um Zentimeter. Nach rund zehn Minuten übernahmen die Münchner die Regie auf dem Platz. Douglas Costa vernaschte links sowohl Bernardo als auch Willi Orban und brachte die Kugel hart in die Mitte, Keeper Peter Coulaski konnte noch zur Ecke klären. Nach 17 Minuten gelang dem Rekordmeister dann aber die Führung durch Thiago Alcantara. Nach einer Hereingabe von Lahm hatte der Spanier nach einem Pfostenschuss von Robert Lewandowski abgestaubt.

"Wir wollten vor der Winterpause noch mal ein Ausrufezeichen setzen, das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit gelungen." Bayern-Kapitän Philipp Lahm

Richtiger Riecher: Alonso belohnt Ancelottis Vertrauen

Die Sachsen reagierten darauf mit einem noch früheren Pressing. Geholfen hat es nicht. Denn Xabi Alonso erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Nach rund einer halben Stunde ein weiterer Nackenschlag für die Gäste: Emil Forsberg wurde nach einem groben Foulspiel zurecht vom Platz gestellt. Damit nicht genug: Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Robert Lewandowski per Elfmeter auf 3:0, nachdem der Gästekeeper Costa im Strafraum über die Klinge springen ließ.

"Bayern war in allen Belangen besser, das müssen wir neidlos anerkennen." RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff

Weitere Chancen liegen gelassen

Die Münchner gaben nicht klein bei, Leipzig wirkte hingegen zunehmend ernüchtert. Bernat (79.), Ribéry (81.) und Lewandowski per Freistoß (85.) hatten das 4:0 auf dem Fuß. In der 87. Minute rettete zum dritten Mal in dieser Partie das Aluminium die Leipziger. Doch es blieb beim 3:0.

Weihnachtsführung, aber noch keine Halbzeit-Meisterschaft

Die Münchner beginnen das neue Fußballjahr auf Rang eins. Die Herbstmeisterschaft ist das allerdings noch nicht, die wird erst im neuen Jahr vergeben. Der 18. und letzte Hinrundenspieltag findet erst Ende Januar statt. Gegner ist dann der SC Freiburg.

Bayern München - RB Leipzig 3:0 (3:0)

München: Neuer - Lahm, Martinez, Hummels, Alaba (67. Bernat) - Alonso, Vidal (75. Kimmich) - Robben (46. Ribery), Thiago, Costa - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Ilsanker, Orban, Halstenberg - Keita (46. Kaiser), Demme - Sabitzer (82. Burke), Forsberg - Timo Werner (59. Selke), Poulsen. - Trainer: Hasenhüttl

Tore: 1:0 Thiago (17.), 2:0 Alonso (25.), 3:0 Lewandowski (45. Foulelfmeter)

Rote Karte: Forsberg wegen groben Foulspiels (30.)

Gelbe Karten: Vidal (3) - Sabitzer (2)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)