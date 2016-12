FC Bayern - RB Leipzig Verlieren geht gar nicht

Mit viel Spannung wird das Weihnachtsfinale an der Tabellenspitze erwartet. Der Branchenprimus trifft auf den punktgleichen Verfolger. Der Herausforderer ist kein Traditionsklub, sondern ein Aufsteiger, der sich frisch und mutig durch die Konkurrenz siegt und seit Monaten die Tabelle aufmischt. Unschlagbar sind beide nicht. Die Münchner verloren gegen Dortmund, Leipzig musste sich Ingolstadt geschlagen geben.

Kräftemessen auf Augenhöhe

Am Mittwoch geht verlieren allerdings gar nicht! Vorallem nicht für die Münchner, denn für das Selbstverständnis beim Rekordmeister gibt es nur ein akzeptables Ergebnis: "Es ist das Spiel der Spiele. Gegen Leipzig muss gewonnen werden, um klarzumachen, wer in Deutschland der Herr im Hause ist", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Verbal reiben sich die Oberbayern schon seit Wochen an dem neuen Rivalen, und genießen es. Selbst Karl-Heinz Rummenigge lies markige Sprüche verlauten: "Wir werden jetzt Jagd machen. Ab sofort geht's zur Sache", befeuerte der Vorstandschef die neue Rivalität.

Die Leipziger lassen sich durch solche Spitzen aus dem Süden scheinbar nicht aus der Ruhe bringen: "Alles andere als ein Bayern-Sieg wäre aus Münchner Sicht eher eine Enttäuschung", sagt Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. Klein macht sich das Sensationsteam der Liga deshalb aber nicht. "Wir wollen, dass der FC Bayern gegen uns etwas tun und auch mal 110 Kilometer unterwegs sein muss", stichelt Trainer Ralph Hasenhüttl, den sich Hoeneß "irgendwann" sogar als Bayern-Trainer vorstellen kann.

Spielkontrolle, Abwehr, Laufbereitschaft, Leidenschaft

Der Meistertitel wird am 21. Dezember noch nicht vergeben, und so hält Ancelotti das Spiel auch für "nicht entscheidend. Aber", fügt der Italiener an, "wir wollen gewinnen, klar." Personell ist er dafür gut aufgestellt. Flügelstürmer Arjen Robben und Kapitän Philipp Lahm hätten "ohne Probleme" trainiert. Taktische Spezialmaßnahmen sind vom Italiener zudem nicht zu erwarten, auch die Aufstellung werde "keine Revolution". Der 57-Jährige will sich mit dem typischen Bayern-Stil durchsetzen. "Darauf müssen wir uns fokussieren - mehr als auf den Gegner. Wir spielen wie immer, wir müssen die richtige Balance finden", sagte er. Und wer Spielkontrolle habe, werde auch gut verteidigen.

Auf die eigene Stärke wollen auch die Leipziger vertrauen, dazu gehören "hohe Laufbereitschaft, Aggressivität und Leidenschaft", wie Rangnick sagt: "Wir wollen in München unser Spiel auf den Platz bringen." Und das "Traumjahr" am liebsten mit einer weiteren Überraschung abschließen.