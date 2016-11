Sportdirektorsuche Max Eberl: "Bayern ist für mich kein Thema"

Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach denkt nicht an einen Wechsel zum FC Bayern München. Präsident Uli Hoeneß hatte den 43-Jährigen zum wiederholten Male ins Gespräch gebracht.

"Ich habe mich dazu schon im Sommer geäußert und es gibt da auch keinen neuen Stand. Ich habe bei Borussia einen Vertrag bis 2020, ich fühle mich in Gladbach total wohl, ich will hier etwas erreichen und alles andere ist kein Thema für mich", sagte Eberl. Er reagierte damit auf erneut aufgekommene Spekulationen, er könne neuer Sportdirektor beim Rekordmeister werden.

Uneinigkeit bei Philipp Lahm

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Eberl in einem Interview ins Gespräch gebracht - wohl wissend, dass es im Klub auch andere Überlegungen gibt. Der zweite Name, der immer wieder fällt, ist Philipp Lahm. Doch während Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Lahm lieber früher als später in der Rolle sehen würde, sagte Hoeneß zuletzt, er hoffe, Lahm werde seinen Vertrag als Spieler bis 2018 erfüllen.

Neben Eberl äußerte sich auch Gladbachs Klub-Präsident Rolf Königs zu dem Thema: "Wir haben nicht ohne Grund im Herbst 2015 die Verträge mit unseren beiden wichtigsten Akteuren im operativen Bereich, Max Eberl und Stephan Schippers, langfristig bis 2020 verlängert." Es könne keine Rede davon sein, dass wir bereit sind, "jemanden ziehen zu lassen".