Wiedergenesung beim FCB Müller mit Laufeinheit, Lewandowski trainiert

Am eigentlich trainingsfreien Tag stand Lewandowski nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkel auf dem Platz. Der polnische Torjäger war im Hinblick auf das Bundesligatopspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund im Champions-League-Duell mit Celtic Glasgow geschont worden. Auch Bernat absolvierte nach einem überstandenen Syndesmosebandriss wieder eine Trainingseinheit.

Leichte Einheit für Müller, Comeback möglich gegen Augsburg

Thomas Müller hat erstmals nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder ein leichtes Lauftraining absolviert. Wie die Münchner mitteilten, war der Offensivstar 25 Minuten auf dem Rasen aktiv. Müller hatte sich am 21. Oktober beim 1:0 gegen den Hamburger SV die Verletzung zugezogen.

Für das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund kommt Müller aber ebenso wenig infrage wie für die Länderspiele in England (10.11.) und gegen Frankreich (14.11.). Sein Comeback könnte der 28-Jährige am 18. November im Bundesligaderby gegen den FC Augsburg feiern.

Laufband-Video von Ribéry

Ribéry postete auf Facebook ein Video, das ihn bei seinen ersten Versuchen auf dem Laufband nach seiner Verletzung zeigt. Der Franzose hatte sich Anfang Oktober beim Spiel in Berlin einen Außenbandriss im linken Knie zugezogen.