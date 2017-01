Bayerische Verstärkung fix Badstuber und Burgstaller sind Königsblau

Bereits vor zwei Tagen hatten die beteiligten Vereine die Einigung über die Transfers bestätigt, allerdings vorbehaltlich des Medizinchecks. Die haben die beiden jetzt bestanden. Am Freitag um 11.00 Uhr werden Badstuber und Burgstaller in der Schalker Arena vorgestellt. Im Testspiel am Samstag beim Drittligisten Chemnitzer FC könnten sie ihr Debüt geben. Innenverteidiger Badstuber leiht Schalke bis zum Saisonende von Rekordmeister Bayern München aus, Burgstaller kommt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2020.

Badstuber soll Defensive stärken

Der zuletzt immer wieder verletzte Badstuber soll die Schalker Defensive stärken. "Wir freuen uns auf einen Innverteidiger, dessen Spieleröffnung auf dieser Position mit zu den besten in der Bundesliga zählt", meinte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. Für den 27-Jährigen, der in der Hinrunde nur zu einem Kurzeinsatz kam, ist vor allem Spielpraxis wichtig.

"Guido weiß, wo das Tor steht"

"Guido Burgstaller verkörpert den Typ Stürmer, den wir benötigen: körperbetont, stark auch im Spiel gegen den Ball – und Guido weiß, wo das Tor steht", so lobte Heidel den Neuzugang. In der 2. Liga hat der Österreicher 14 Treffer in der Hinrunde erzielt. "Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", sagte der ehemalige Nürnberger.