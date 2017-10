"Triple-Trainer" vor Comeback Heynckes die logische Lösung

Das Comeback von Jupp Heynckes beim Rekordmeister könnte nur noch an letzten Detailfragen scheitern. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus verlässlicher Quelle beim Münchner Topklub. Demnach könnte die spektakuläre Rückkehr noch vor diesem Wochenende fix gemacht werden. Perfekt sei der Deal aber noch nicht.

Verschiedene Medien hatten die unerwartete Personalie als erste vermeldet. Heynckes, der seit seinem Abschied vom FC Bayern 2013 seinen Ruhestand genossen hat, soll die Münchner bis Saisonende übernehmen. Bis jetzt steht eine offizielle Reaktion des Vereins aus. Auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße leitete Interimscoach Willy Sagnol das Training am Vormittag - wegen der Länderspielwoche nur mit ein paar wenigen Profis. Von den Verantwortlichen nichts zu sehen.

Heynckes-Verpflichtung bringt viele Vorteile

Nach der Trennung von Carlo Ancelotti in der Vorwoche scheint eine Verpflichtung von Heynckes für die schwach in die Saison gestarteten Bayern in der Tat einige Vorteile zu haben: Zum einen verschafft sich der Verein Zeit, eine langfristige Lösung zu suchen, außerdem gilt Heynckes als absolute Respektsperson. Viele Spieler, mit denen er 2013 das "Triple" holte, sind immer noch im Klub und haben beste Erfahrungen mit dem 72-Jährigen.

Die anderen Kandidaten, die gehandelt wurden, waren entweder nicht sofort verfügbar (Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp) oder beherrschen die deutsche Sprache nicht (Luis Enrique). Bei Thomas Tuchel verhält es sich nochmal anders. Der frühere BVB-Coach gilt als schwieriger Charakter und soll nach BR-Informationen bei Sondierungsgesprächen Forderungen gestellt haben, die der FC Bayern nicht erfüllen konnte oder wollte.

Nagelsmann könnte der Mann der Zukunft sein

Wer nun nach Heynckes kommt? Julian Nagelsmann gilt weiter als heißester Kandidat. Allerdings gebe es derzeit "keinerlei Anfragen der Bayern", sagte ein Sprecher seines Klubs, der TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer verwiesen zudem auf den bis 2021 Vertrag laufenden Vertrag des 30 Jahre alten Trainer-Aufsteigers.

Nagelsmann selbst hatte zuletzt nach der 2:3-Niederlage in Freiburg gesagt: "Zu der Trainersuche äußern sich so viele Experten, da muss man nicht auch noch meine Meinung hören." Nagelsmann hat sich derzeit ein paar Tage frei genommen und das Training mit dem durch Länderspiel-Abstellungen dezimierten Kader bis zum Montag seinen Assistenten Alfred Schreuder und Matthias Kaltenbach überlassen.

Hoffenheim stellt sich auf Abschied ein

An eine langfristige Zukunft mit dem "Trainer des Jahres 2016" (DFB-Auszeichnung) und "Trainer der Saison" glaubt bei den Verantwortlichen in Hoffenheim dennoch niemand. "So einen außergewöhnlichen Trainer in einem relativ kleinen Klub zu halten, ist ausgeschlossen", hatte Mäzen Dietmar Hopp erklärt. Der gebürtige Bayer Nagelsmann baut derzeit für Frau und Sohn ein Haus in München.