FC Bayern Im Sommer ist für Heynckes definitiv Schluss

Heynckes, der die Münchner nach seinem Comeback auf der FCB-Trainerbank mit sieben Siegen in sieben Spielen an die Tabellenspitze führte, will seinen Vertrag nicht über den Sommer 2018 hinaus verlängern. "Nein. Das ist ausgeschlossen", erklärte er im Interview mit der Welt am Sonntag.

Heynckes will bei den Transfers noch mitmischen

Allerdings will der 72-Jährige bei der Transferpolitik des Klubs für die kommende Saison mitreden. "Ich werde natürlich sagen, was ich machen würde. Und ich glaube auch, dass die Verantwortlichen auf meine Meinung Wert legen", so Heynckes. Besonders Arjen Robben scheint ihm am Herzen zu liegen. Beim 33-jährigen Niederländer kann er sich eine Vertragsverlängerung durchaus vorstellen. "Arjen hat wieder Spaß am Fußballspielen. Für mich ist er jetzt mit 33 so gut wie nie zuvor. Er ist ein großes Vorbild für junge Spieler, die mal Karriere machen wollen. Denn viele haben Talent, wissen aber nicht, wie man sich professionell verhält."

Für Heynckes spielt das Alter dabei keine Rolle, Paolo Maldini habe auch bis 41 gespielt: "Arjen muss man nicht sagen, dass er die Übungen mit 100 Prozent machen soll. Er macht es eh. Man muss ihn eher bremsen. Wie er vorneweg geht, ist einzigartig. Er macht alles für seinen Beruf", lobt er Robben. "Arjen braucht nicht mehr zu spielen, um Geld zu verdienen. Er spielt, weil es ihm Spaß macht."