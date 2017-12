FC Bayern Rückkehrer Starke im "sechsten Frühling"

Er hat nichts verlernt. Kurz vor Abpfiff konnte sich Torwart Tom Starke vom FC Bayern noch einmal auszeichnen: Nach einem Schuss des Kölner Stürmers Lukas Klünter tauchte er nach links unten ab, zog die Hand nach außen und lenkte den Ball am Tor vorbei. Eine Glanzparade, mit der Starke den 1:0-Sieg der Bayern festhielt.

Plötzlich wieder erste Wahl

"War gar nicht so einfach, mit eiskalten Händen", flachste Starke anschließend. Für seinen Humor und seine Gelassenheit schätzen sie ihn in München. Und natürlich für seine sportlichen Paraden. Starke ist da, wenn man ihn braucht, und bringt Leistung. So wie in diesen Tagen. Als Nummer drei hätte er selbst nicht mehr damit gerechnet, noch einmal beim FCB zum Einsatz zu kommen. Eigentlich trainiert er mittlerweile hauptberuflich die U19, arbeitet am Nachwuchsleistungszentrum. Aber nach der schweren Verletzung von Stammtorwart Manuel Neuer (Mittelfußbruch) und der Blessur von Ersatztorwart Sven Ulreich (Adduktorenproblem) war Starke plötzlich wieder erste Wahl. Erst beim Spiel in Frankfurt (1:0), dann auch gegen Köln (1:0), zweimal spielte er zu null.

Starke: "Es ist verrückt"

"Es ist schon ein bisschen verrückt, aber es macht mir unheimlich Spaß", erklärte er nach dem Spiel gegen Köln. Seine Aufgabe als Jugendtrainer macht er trotz Bundesliga-Belastung weiter. "Wir haben darüber gesprochen, ob ich das ruhen lassen sollte, aber das war für mich kein Thema". Ist die Doppelbelastung nicht zu viel? "Nein, das geht beides, sicher nicht über Jahre hinaus, aber über diese absehbare Zeit schon. Und solange gebe ich alle Kraft in beide Dinge."

Von der DDR bis nach München

Starke ist Torwart aus voller Leidenschaft, mit jeder Sehne seines Körpers. In Freital in der ehemaligen DDR lernte er das Kicken, wurde bei Dynamo Dresden ausgebildet, ehe er in Leverkusen seine Profikarriere begann. Für die Bundesliga reichte es zunächst nicht, lange spielte Starke in der Zweiten Liga, bei Paderborn und Duisburg. Erst mit Hoffenheim fasste er 2010 richtig Fuß in der Bundesliga. Schließlich entschied er sich dafür, seine Karriere beim FC Bayern ausklingen zu lassen. Jetzt mit 36 Jahren sagt er rückblickend: Die richtige Entscheidung. Starke fühlt sich in München zu Hause, hat bereits seine Berufung für die Jahre nach der Karriere als Jugendtrainer gefunden.

Sechster Frühling im Winter

Und auch auf dem Platz hat er nach wie vor seine Qualitäten. "Er zeigt in jeder Trainingseinheit, dass er immer noch fit ist, die Dinger hält. Auf ihn ist Verlass", sagte Teamkollege Sebastian Rudy. Und Thomas Müller scherzte: "Er erlebt seinen sechsten Frühling – und das mitten im Winter".

Gegen Stuttgart am Samstag wird vermutlich wieder Sven Ulreich zur Verfügung stehen, kündigte Trainer Jupp Heynckes bereits an. Dann ist Starkes aufsehenerregendes Comeback erst mal vorbei. Von Torwartproblemen spricht beim FC Bayern trotz der Neuer-Verletzung ohnehin niemand mehr. Heynckes hat die Bayern auf die Erfolgsspur zurückgeführt und dabei auch den Männern zwischen den Pfosten die nötige Selbstsicherheit zurückgegeben. Jüngst riet er den Bayern zur Vertragsverlängerung mit Ulreich. Und vielleicht kommt ja auch Tom Starke noch einmal zum Einsatz.