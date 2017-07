FC Bayern auf Testspielreise Müller "unverkäuflich", Neuer wird Kapitän

"Es ist gut, dass wir diese Art von Spielen haben", sagt Chefcoach Carlo Ancelotti vor dem ersten Testspiel auf der Asienreise gegen den FC Arsenal (Anstoß 13.30 Uhr). Der AC Mailand, der FC Chelsea und Inter Mailand sind die weiteren Gegner auf der Testspielreise nach China und Shanghai. Der Trainer versuchte, bewusst das Augenmerk auf die bevorstehenden Spiele zu lenken, auch wenn zahlreiche personelle Meldungen zuletzt das Sportliche etwas in den Hintergrund geruückt hatten.

"Das Spiel gegen Arsenal wird uns helfen, unsere Verfassung zu verbessern und bereit zu sein, wenn der offizielle Teil der Saison startet", sagt Ancelotti. Klingt zurückhaltend, wie ernst die Bayern aber die vier anstehenden Partien nehmen, zeigt eine Aussage von Thomas Müller. Nicht die Siege stehen im Vordergrund: "Uns geht es darum, dass wir die Besten sind. Dann sind wir zufrieden und darauf arbeiten wir das ganze Jahr hin", sagt Müller.

Müller bleibt Müller

Der Kult-Stürmer steht nicht nur bei den chinesischen Fans ("Das freut einen, wenn man hierherkommt und man sieht, wie die Fans den FC Bayern und die Spieler unterstützen.") im Mittelpunkt. Seit Wochen wird diskutiert, wo der in der vergangenen Saison schwächelnde Weltmeister angesichts der prominenten Neuzugänge seinen Platz im Team finden wird.

Ancelotti stellte auf der Asienreise noch einmal klar, dass speziell sein Wunschspieler James Rodríguez nicht als Müllers Hauptkonkurrent gekommen sei. "James weiß, wenn er es nicht verdient hat zu spielen, wird er auf der Bank sitzen. Wir haben einen großen Wettbewerb im Team. Es gibt niemanden mit einer Einsatzgarantie, das ist gut für uns", erklärte der Trainer. Im Telekom Cup waren James und Müller erstmals gemeinsam auf dem Platz - und unterstrichen, dass auch dies eine attraktive Option für den Coach sein könnte.

Die Bayern selbst, so der vermittelte Eindruck, hegten ohnehin nie Zweifel an der Leistungs- und Durchsetzungsfähigkeit von Identifikationsfigur Müller. "Thomas ist immer noch unverkäuflich, da er perfekt zum FC Bayern passt", unterstrich Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, nachdem in den Medien angebliches Interesse der englischen Topteams FC Chelsea, FC Arsenal, FC Liverpool und von Italiens Meister Juventus Turin vermeldet wurde.

Manuel Neuer offenbar neuer Kapitän

Müller soll auch dauerhaft eine zentrale Säule im FC-Bayern-Team bleiben. Eine zweite tragende Säule steht im Tor: Manuel Neuer soll offenbar der nächste Bayern-Kapitän und Nachfolger von Philipp Lahm werden. "Die Nummer eins ist die Nummer eins - Manuel Neuer. Das ist ein gestandener Mann, der jetzt auch die Binde von Philipp Lahm übernehmen wird. Er hat sich bei der Nationalmannschaft super entwickelt - nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz", wird Rummenigge in der Münchner "tz" zitiert. Neben Neuer waren auch Müller und Mats Hummels als Kandidaten gehandelt worden.

Neuer ist allerdings, anders als Müller, in Asien gar nicht dabei. Gemeinsam mit Jérôme Boateng und Arjen Robben schuftet er in München an seinem Comeback nach einer Verletzung, um beim Bundesliga-Auftakt am 18. August wieder aufzulaufen. "Neuer wird zu Beginn der Bundesliga fit sein", sagte Ancelotti. Boateng und Robben sollen bereits Anfang August beim Audi Cup, einem Testspielturnier in München, wieder dabei sein.