Heynckes Rückkehr Erstes Training beim FC Bayern

Für Jupp Heynckes muss es schon die Allianz Arena sein. Der neue, alte Coach des FC Bayern wird am Vormittag offiziell vorgestellt, am Nachmittag geht es das erste Mal auf den Trainingsplatz. Allerdings nur mit wenigen Spielern.

Als Triple-Trainer hat Jupp Heynckes Bayern München verlassen, heute kehrt er als Retter in höchster Not zurück. Um 11.30 Uhr wird die Führungsriege des deutschen Fußball-Meisters Heynckes auch offiziell als neuen Trainer präsentieren. Der erwartete Medienauflauf ist so groß, dass man die Pressekonferenz gleich in die Allianz Arena gelegt hat.

Heynckes, mit 72 Jahren drittältester Trainer der Bundesliga-Historie, genießt bei den Bayern seit dem Triple 2013 Kultstatus. Trotzdem wird er auch erklären müssen, warum er den Gartenstuhl in Mönchengladbach noch einmal gegen die Trainerbank in München eintauscht.

Erstes Training am Nachmittag

Nach vier Jahren im Ruhestand wird Heynckes dann am Nachmittag das erste Training an der Säbener Straße leiten und dort sicherlich auf viele Fans treffen. Bei dieser öffentlichen Einheit wird ab 15.30 Uhr allerdings nur ein Rumpfteam auf dem Platz stehen. Die meisten Bayern-Spieler sind noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs.

Sein erstes Spiel mit dem FC Bayern wird Heynckes am Samstag in München gegen den SC Freiburg bestreiten, danach steht in der Champions League das Duell mit Celtic Glasgow an, im DFB-Pokal und in der Liga wartet jeweils RB Leipzig.