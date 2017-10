DFB-Pokal Dortmund im Achtelfinale wird ein "heißes Spiel"

Das Achtelfinallos gegen Borussia Dortmund stößt bei Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf wenig Begeisterung. "Das kommt ganz schön früh", sagte der 62-Jährige vor dem Abflug zum Champions-League-Gruppenspiel in Glasgow.

"Das wird vor Weihnachten noch ein heißes Spiel, das wünscht sich keiner. Das ist im Normalfall ein Finale, das hatten wir in den letzten Jahren oft", so Rummenigge.

"Da geht es ganz schön zu"

Schon in der zweiten Runde hatten die Münchner mit RB Leipzig keinen leichten Gegner erwischt. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes konnte sich erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durchsetzen. "Erst so ein Sechzehntelfinale, jetzt dieses Achtelfinale - da geht es schon ganz schön zu", sagte Rummenigge. In der vergangenen Saison hatten die Bayern zu Hause das Pokalhalbfinale gegen den BVB verloren (2:3).

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) treffen die Münchner in Dortmund auf den Meisterschaftsrivalen. Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am 19. oder 20. Dezember statt.