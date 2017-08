FC Bayern München Scouting-Experte Reschke zieht es nach Stuttgart

Der FC Bayern gibt seinen Scouting-Experten Michael Reschke an den VfB Stuttgart ab. Einen Tag nach der Trennung von Jan Schindelmeiser verpflichtete der schwäbische Fußball-Bundesligist den 59-Jährigen als neuen Sportvorstand.

Reschke war seit 2014 als Technischer Direktor für die Kaderplanung in München zuständig und nutzte sein weltweites Netzwerk für Transfers.

Salihamidzic nicht der Grund zum Wechsel

Die Bayern hatten am Montag den früheren Profi Hasan Salihamidzic als neuen Sportdirektor installiert, Reschke war diesem formal unterstellt. Diese Personalie habe auf seine Entscheidung aber keinen Einfluss gehabt. Vielmehr habe er zu dem Bosnier "ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis" und schätze ihn sehr, so Reschke: "Aber es gibt im Leben Chancen, die man einfach ergreifen, und Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Die Möglichkeit, Sportvorstand beim VfB Stuttgart zu werden, ist für mich so eine Chance."

Reschke hatte sich in seiner Zeit beim Bundesligisten Bayer Leverkusen, für den er ab 1979 insgesamt 35 Jahre unter anderem als Leiter der Scouting-Abteilung und als Manager gearbeitet hatte, höchsten Respekt in der Branche erworben.