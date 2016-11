Bayern hadert Ursachenforschung nach Sturz von Platz eins

Nur zwei Siege in den zurückliegenden sechs Spielen, die erste Bundesliga-Niederlage seit Anfang März - der frühere Dominator und Dauermeister Bayern München ist nicht mehr unantastbar. Woran das liegt, darüber rätselt das Team selbst.

"Das ist doch schön für die Liga. Das haben sich doch alle gewünscht", sagte Philipp Lahm nach der 0:1-Niederlage in Dortmund sarkastisch. Eine plausible Erklärung für die 0:1-Niederlage in Dortmund hatte der Kapitän allerdings auch nicht.

Schon seit dem Saisonstart vor knapp drei Monaten ist die Bayern-Dominanz wie weggeblasen. Immer wieder bringt sich die Mannschaft mit eigenen Fehlern um den Erfolg. Der entscheidende Treffer in Dortmund wäre - wie schon einige in den vergangenen Spielen - zu verhindern gewesen. Hinten nicht immer sattelfest und vorne fehlt die letzte Konzentration, um das entscheidende Tor mehr zu machen.

Zu wenig entschlossen und präzise

"Der letzte Pass kam nicht an, die Präzision hat gefehlt", analysierte Lahm das bereits bekannte Problem. Wie Lahm sieht auch Torhüter Manuel Neuer mangelnde Effektivität, Durchschlagskraft und Entschlossenheit als Ursachen für die Rückschläge. "Der Wille, das Tor unbedingt zu machen, das fehlt uns im Moment ein bisschen. Wir hatten die Möglichkeit, gegen eine nicht so starke Dortmunder Mannschaft zu gewinnen", analysierte der Torhüter. Ähnliches hatte man auch schon nach den Unentschieden gegen Frankfurt, Köln und Hoffenheim gehört.

Möglich, dass die Mannschaft mit dem Trainerwechsel mehr Probleme als gedacht hat. Anders als beim zuweilen kritisierten Ballbesitzfußball unter Pep Guardiola wirkt das Spiel der Bayern nicht mehr so überlegt und entschlossen. Dazu kommen Verletzungsausfälle und Formkrisen, wie beim erneut glücklosen Thomas Müller.

Die Liga ist spannend - selbst Bayern-Fans freut das

Nach 39 Spieltagen und insgesamt 425 Tagen schauen die Münchner jetzt also von Platz zwei auf Spitzenreiter RB Leipzig. Der immer noch als härtester Konkurrent wahrgenommene BVB liegt mit nur drei Punkten weniger auf Rang drei. Die Liga ist spannend wie seit Jahren nicht und das freut kurzfristig selbst Bayern-Fans. Die nächste Chance auf eine Trendwende zurück zur alten Dominanz bietet sich dem FC Bayern schon am Mittwoch in der Champions League bei FK Rostow.