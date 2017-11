Die Woche des FC Bayern Nach Celtic ist vor Dortmund

Der FC Bayern will seine Erfolgsserie unter Jupp Heynckes fortsetzen. Nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League soll Borussia Dortmund die Stärke des Meisters zu spüren bekommen. Dann ist auch Robert Lewandowski wieder dabei.

Eine große Aufgabe jagt beim FC Bayern die nächste. Nach dem Weiterkommen in der Champions League steht für die Münchner am Ende der laut Karl-Heinz Rummenigge "wichtigen Woche" der Classico bei Borussia Dortmund an.

Lewandowski wieder dabei, Boateng auch ohne Probleme

Dann kann Trainer Jupp Heynckes auch wieder auf Torjäger Robert Lewandowski zurückgreifen. "Er hat relativ gut trainiert und keine Beschwerden. So wie es aussieht, kann er gegen Dortmund von Anfang an spielen", sagte der Coach. Entwarnung konnte auch Weltmeister Jérôme Boateng geben. "Nur eine Muskelverhärtung im Oberschenkel. Kurze Zeit zur Regeneration bis zum nächsten großen Spiel", twitterte der Innenverteidiger.

Tabellenführer, Pokal- und Champions-League-Achtelfinalist

Danach ist Länderspielpause. Falls die Münchner auch Dortmund schlagen, haben sie sich die redlich verdient. Dann wären sie unter dem neuen Trainer mit dem siebten Sieg in sieben Pflichtspielen weiter ungeschlagen. Dazu Bundesliga-Tabellenführer mit sechs Punkten Abstand auf den größten Konkurrenten BVB. Außerdem steht der FC Bayern im DFB-Pokal wie auch in der Champions League im Achtelfinale. Mit dem Triple-Trainer ist der Rekordmeister wieder auf Kurs.

Ancelottis Aus vor fünf Wochen

Dabei ist es gerade mal fünf Wochen her, als die Bosse des FC Bayern München nach einem desaströsen 0:3 gegen Paris Saint-Germain beim Bankett in Frankreichs Hauptstadt saßen und die Daumen für Trainer Carlo Ancelotti senkten. Da hinkten sie in der Liga noch fünf Punkte hinter dem BVB her und hatten zweimal in Folge einen 2:0-Vosprung aus der Hand gegeben.

Neue Impulse und Tiefenentspannung durch Heynckes

Unter Heynckes haben sich aber nicht nur die Ergebnisse verändert beim FC Bayern. Auch das Grundgefühl, die Einstellung und Spielqualität sind wieder positiv. "Ich bin sehr glücklich", sagte Rummenigge und lächelte tiefenentspannt. Heynckes habe "neue Impulse gesetzt", stellte Ulreich fest. Diese Impulse sollen nun auch den angeschlagenen BVB vor Probleme stellen. Und falls nicht, wäre das auch kein Beinbruch. Kurz vor Weihnachten empfangen die Münchner die Schwarz-gelben nochmals im DFB-Pokal.