Wirbel beim FC Bayern Gerüchte um baldige Ablösung Ancelottis

Seit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochabend beim Bankett in Paris "Konsequenzen" androhte, schießen die Spekulationen um Ancelotti ins Kraut. Der US-Sportsender ESPN erwartet noch heute die Ablösung des in die Kritik geratenen Trainers und will erfahren haben, dass der Italiener von sich aus die Brocken beim Rekordmeister hinwirft.

Fakt ist: Eine offizielle Stellungnahme des Vereins gibt es bisher nicht. Nach der Landung der Mannschaft auf dem Münchner Flughafen, verschwanden Spieler wie Verantwortliche ohne weitere Interviews zu geben in alle Himmelsrichtungen. Es hält sich aber hartnäckig das Gerücht, dass es noch heute zu einer Krisensitzung kommt.

Auch über den möglichen Nachfolger wird bereits spekuliert: Aussichtsreichster Kandidat soll der Ex-Dortmunder Thomas Tuchel sein.