Bayern in Torlaune Souveräner Erfolg auf Schalke

Auch ohne den verletzten Manuel Neuer und den erkrankten Arjen Robben schießt sich FC Bayern zumindest vorübergehend an die Spitze der Bundesliga. Der 3:0-Erfolg im Spitzenspiel beim FC Schalke war souverän und hochverdient.

Anders als beim 0:2 im vergangenen Auswärtsspiel in Hoffenheim dominierte das Team von Carlo Ancelotti die Partie. Ancelotti veränderte seine Startelf im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Mainz gleich auf sechs Positionen. Neben Neuer fehlte auch der grippekranke Arjen Robben, Franck Ribéry saß erneut nur auf der Bank.

Bereits in den ersten Minuten bewahrte Schalke-Keeper Ralf Fährmann die Gastgeber vor einem Rückstand. Gegen einen satten Distanzschuss von Sebastian Rudy (8.) und zwei Minuten später gegen Thomas Müller parierte er zweimal stark. Der Rekordmeister war klar am Drücker. Die Schalker leisteten sich zu viele Fehlpässe im Aufbau, die den Bayern natürlich in die Karten spielten. Einen Treffer von Amine Harit gab Schiedsrichter Marco Fritz wegen Abseits zurecht nicht. Kurz darauf fiel dann die hochverdiente Führung für die Gäste: Nach einem Handspiel von Naldo im Strafraum entschied Fritz mit Hilfe des Videoassistenten auf Handelfmeter.

Robert Lewandowski verlud Fährmann und erzielte sein sechstes Saisontor. Die Bayern agierten ballsicherer, organisierter und reifer als die Gastgeber und ließen in ihren Offensivbemühungen auch nach dem Führungstor nicht nach. Real-Leihgabe James stand beim Startelf-Debüt in der Liga völlig frei vor Fährmann und schoss zum 2:0 ein. Die Gastgeber gaben sich trotz des Rückstandes nicht auf. Caligiuri setzte den Ball nach einem Dribbling ans Außennetz, ein Schuss des eingewechselten Jewgeni Konopljanka strich am langen Pfosten vorbei (57.). Neuer-Ersatz Sven Ulreich rettete zudem gleich mehrmals stark. Die Münchner schalteten einen Gang zurück, dennoch rundete Vidal nach einen Zauberpass von James mit dem schönsten Tor des Tages die gelungene Vorstellung ab.