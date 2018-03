Jupp Heynckes "Nie gesagt, dass ich aufhören werde"

Dass Jupp Heynckes zum Saisonende seinen Platz auf der Trainerbank von Bayern München räumt, schien beschlossene Sache zu sein. Bis der 72-Jährige am Freitag (09.03.18) nun alle überraschte: Nichts, sagte er, sei entschieden.

Heynckes hat damit vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV der Trainerdiskussion beim FC Bayern neue Nahrung gegeben: "Ich habe bislang noch nie definitiv gesagt, dass ich am 30. Juni aufhören werde", sagte der 72-Jährige. Eine Abkehr von der Aussage beim Amtsantritt im Oktober 2017, den Trainerjob beim deutschen Fußball-Rekordmeister nur bis zum Saisonende auszuüben, muss dieser Satz aber keineswegs bedeuten.

Rummenigge amüsiert

Auch Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge äußert sich im Stadionmagazin zum HSV-Spiel zur weiterhin ungeklärten Trainerfrage. "Wir betrachten sehr entspannt und zum Teil auch amüsiert, was da so alles spekuliert wird", schreibt der Vorstandschef im Vorwort. In der Öffentlichkeit und den Medien wird über zahlreiche Heynckes-Nachfolger spekuliert, unter anderem über den von Heynckes sehr geschätzten Thomas Tuchel, Ex-Coach von Borussia Dortmund und Mainz 05.