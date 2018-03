FC Bayern München Heynckes moderiert Unruhe weg

Das Viertelfinale der Champions League so gut wie erreicht, in der Liga 19 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger - die Bayern könnten gelassen in die kommenden Partien gehen. Doch vor dem Spiel beim SC Freiburg (Anstoß: Sonntag, 18 Uhr) gibt es einen "Nebenkriegsschauplatz", der stört: Robert Lewandowskis Zoff mit Mats Hummels und sein Flirt mit Real Madrid.

Nicht die zuletzt so starken Freiburger sind das Thema an der Säbener Straße, sondern der Mittelstürmer. Jupp Heynckes freilich findet, "man sollte darüber nicht soviel diskutieren". Der Pole, den es trotz Vertrages bis 2021 angeblich zu Real Madrid zieht, wäre "gut beraten, sich auf den FC Bayern zu konzentrieren. Vorne in der Offensive, das muss funktionieren, wenn wir in der Champions League weit kommen wollen."

Heynckes: "Reibung erzeugt Leistung"

Auch den jüngsten Trainingszoff von Lewandowski mit Mats Hummels spielte Heynckes erneut herunter: "Reibung erzeugt Leistung, das ist immer gut. Das ist besser, als wenn die Spieler auf dem Trainingsplatz einschlafen. Hinterher muss alles vorbei sein, das ist auch passiert." Heynckes, das merkt man, würde sich gerne auf die anstehende Begegnung konzentrieren. Schließlich fehlen ihm einige Stammkräfte. Zuletzt musste Franck Ribéry wegen eines Magen-Darm-Infekts für Freiburg passen.

Nachdem auch Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) ausfällt, ist die linke Außenbahn Heynckes' Problemfeld. Allerdings nannte der 72-Jährige am Freitag (02.03.18) selbst die Alternativen: Thiago und Juan Bernat.

Freiburg will spielerische Antwort geben

Kann sich dem Respekt seiner Kollegen sicher sein: Freiburgs Trainer Christian Streich

Egal wie die Personalsituation bei den Bayern ist: Gegen Freiburg ist der Rekordmeister immer Favorit. Für SC-Trainer Christian Streich aber kein Grund, schon vorher die Segel zu streichen: "Wir wollen mit Freude und Mut aufspielen. Die Jungs sollen sich was zutrauen", sagte der 52-Jährige. Den Druck der Bayern will Streich mit spielerischen Mitteln durchbrechen: "Wenn Bayern versucht uns einzuschnüren wie beim Handball, müssen wir schauen, dass wir kreative Lösungen finden, um da wieder rauszukommen."

Lob für Streich: Überragende Arbeit

Heynckes hat für seinen Freiburger Trainerkollegen nur lobende Worte übrig: "Wenn man jedes Jahr die besten Spieler abgibt und immer wieder eine Mannschaft zusammenstellt, die kompetitiv ist und den Klassenerhalt sichert, dann ist das überragend", lobte er. "Mir gefällt auch, wie er arbeitet, wie er mit seinen Jungs umgeht. Da ist viel Empathie im Spiel. Er ist ein Mann, der nicht nur sportliche Kompetenz hat, sondern auch im Zwischenmenschlichen", so Heynckes weiter.

"Sich mit diesem Können und dieser Qualität zu messen, macht einem natürlich Freude." Christian Streich

Streich sei einfach ein "außergewöhnlicher Trainer". So wie Lewandowski ein außergewöhnlicher Stürmer ist. Dem gab er dann doch noch etwas mit auf den Weg ins Breisgau: "Ich weiß nicht, ob das Spekulationen oder Träume sind. Ich habe da keine Informationen. Wenn du aber bei Bayern spielst, hast du schon den Gipfel erklommen."