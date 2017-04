FC Bayern vs. BVB München überrollt Dortmund mit 4:1

Ein Blitzstart der Münchner in der ersten sowie in der zweiten Halbzeit sorgte für eine Machtdemonstration des Rekordmeisters. Ausschließlich kurz nach dem überraschenden Anschlusstreffer machte Borussia Dortmund in dieser Spitzenpartie auch ihrem Namen eine Ehre. Die Münchner haben sich mit dem deutlichen 4:1-Sieg für das anstehende Champions-League-Viertelfinalhinspiel warmgeschossen. Dortmund bleibt nur der Blick voraus auf das DFB-Pokal-Halbfinale in zweieinhalb Wochen, wo sie sich für diese Niederlage revanchieren könnten.

Ribéry und Lewandowski überrollen den BVB

Eine beeindruckende Ballstafette sorgte bereits nach 188 Sekunden für das 1:0 durch Franck Ribéry. Nach Zuspiel von Arjen Robben chippte Thiago den Ball beinahe blind auf die rechte Seite zu Lahm. Der Kapitän sorgte mit einem scharfen Pass in den Rückraum der Abwehr für eine optimale Vorlage für Ribery, der zentral aus etwa elf Metern vollenden konnte.

Nach nicht mal zehn Minuten legte Robert Lewandowski nach. Der Stürmer hämmerte dabei einen Freistoß aus mehr als 20 Metern in die kurze Ecke. Da freute sich sogar der pausierende Thomas Müller auf der Tribüne. Lewandowski profitierte bei seinem Treffer von einem schweren Patzer der Borussenabwehr. Ousmane Dembelé hatte sich weggeduckt und so die entscheidende Lücke aufgerissen.

Erholung der Gäste nach dem Anschlusstreffer

Ausgerechnet, als es so aussah, also ob die Gäste dem Angriffswirbel der Münchner nichts entgegenzusetzen hatten, fiel völlig unerwartet der Anschlusstreffer. Raphael Guerrero erzielte das 2:1. Vidal hatte in der Mitte nicht ausreichend geklärt, so konnte der Dortmunder den Ball aus vollem Lauf links oben in den Winkel knallen, Münchens Keeper Sven Ulreich hatte keine Chance.

Der BVB agierte nach dem Anschluss mit mehr Selbstvertrauen und vermied eine weitere Demütigung durch den FC Bayern. Für Aufregung sorgte aber nur noch ein hohes Bein in der 45. Minute, mit dem Bartra den Münchner Lewandowski traf, was dem Abwehrspieler die gelbe Karte einbrachte.

Lewandowski zwei - Aubameyang null

Die Münchner gingen unverändert in die zweite Halbzeit. Und auch die Spielweise entsprach dem Beginn der Partie. Nach dem Zuspiel von Ribéry zog Arjen Robben mit Volldampf von der rechten Seite die Strafraumlinie nach innen, wartete auf die entscheidende Lücke und feuerte den Ball links unten ins Eck. Erneut wirkte Dortmund schockiert. Die Münchner spielten sich hingegen in einen regelrechten Rausch. Nach 66 Minuten musste aber Boateng vor Aubameyang retten, der Ulreich bereits überlistet hatte. Im direkten Gegenzug konnten die Gelbschwarzen Lewandowski aber nur durch ein Foul im Strafraum aufhalten. Und der verwandelte eiskalt zum 4:1. Kurz darauf durfte der Franzose unter großem Applaus das Spielfeld verlassen und auf der Bank Platz nehmen - diesmal mit Freude und ohne jegliches Murren. Runde zehn Minuten durfte Mats Hummels noch gegen seinen ehemaligen Verein ran.

Bayern München - Borussia Dortmund 4:1 (2:1)

München: Ulreich - Lahm, Jerome Boateng, Martinez (79. Hummels), Alaba - Alonso - Thiago, Vidal - Robben, Lewandowski (72. Kimmich), Ribery (74. Costa). - Trainer: Ancelott

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra - Passlack, Castro (46. Rode), Guerreiro (69. Merino), Schmelzer - Dembele (59. Mor), Aubameyang, Pulisic. - Trainer: Tuchel

Tore: 1:0 Ribery (4.), 2:0 Lewandowski (10.), 2:1 Guerreiro (20.), 3:1 Robben (49.), 4:1 Lewandowski (68., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Lewandowski (5), Vidal (6) - Passlack, Bartra (5), Bürki

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Die vergangenen zehn Pflichtspiele

19.11.2016: Borussia Dortmund - FC Bayern 1:0 (Bundesliga)

14.08.2016: Borussia Dortmund - FC Bayern 0:2 (Supercup)

21.05.2016: FC Bayern - Borussia Dortmund 4:3 i.E. (DFB-Pokalfinale)

05.03.2016: Borussia Dortmund - FC Bayern 0:0 (Bundesliga)

04.10.2015: FC Bayern - Borussia Dortmund 5:1 (Bundesliga)

28.04.2015: FC Bayern - Borussia Dortmund 0:2 i.E. (DFB-Pokal-Halbfinale)

04.04.2015: Borussia Dortmund - FC Bayern 0:1 (Bundesliga)

01.11.2014: FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1 (Bundesliga)

13.08.2014: Borussia Dortmund - FC Bayern 2:0 (Supercup)

17.05.2014: FC Bayern - Borussia Dortmund 2:0 n.V. (DFB-Pokalfinale)