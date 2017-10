FCB unter Heynckes "Jupp-Effekt" muss noch auf den Prüfstand

Zwei Spiele, 8:0 Tore - unter Jupp Heynckes liefert der FC Bayern wieder ab. Die Chemie im Team stimmt. Doch was der "Jupp-Effekt" wirklich wert ist, wird sich in den kommenden zwei Wochen zeigen. Da warten Dortmund und Leipzig als Gegner.

Die Zwischenbilanz des 72-jährigen Trainers hört sich nach zwei Spielen mit zwei überzeugenden Siegen eindeutig an. Die Bayern verspielen unter ihm auch keine 2:0-Führungen mehr wie gegen den VfL Wolfsburg oder gegen Hertha BSC. Die Mannschaft habe ein "Reset" gebraucht, einen Neustart, bemerkte Torjäger Robert Lewandowski. "Der Trainer hat ganz klare Vorstellungen von Disziplin, Einsatz und Mannschaftsdienlichkeit. Da bin ich sehr froh", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Das funktioniert sehr gut, die Jungs ziehen super mit."

Richtige Schritte, trotzdem Optimierungspotenzial

Allerdings bot bereits die Schlussphase der Partie gegen Glasgow nach wie vor auch Ansätze zur Kritik. Heynckes monierte die mangelhafte Chancenverwertung und defensive Nachlässigkeiten. "Das darf unserer Mannschaft nicht passieren. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute hellwach sein und defensiv arbeiten." Auch Thomas Müller sieht ein, dass noch "nicht alles Gold ist, was glänzt". Trotzdem sei "bisher schon ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen", resümierte der Kapitän des FC Bayern. Ähnlich sieht Arjen Robben die Situation: "Ich glaube, wir haben schon einiges verbessert. Die Tendenz ist gut", sagte der Niederländer nach seinem 100. Champions-League-Spiel.

"Die Zeit zwischen September und dem Christkind ist immer sehr intensiv. Da gibt es eigentlich ein wichtiges Spiel nach dem anderen. Da gibt es keine Zeit zum Durchschnaufen." Thomas Müller

Bewährungsprobe gegen Leipzig, Abschlussprüfung in Dortmund

Ob sich der Aufwärtstrend beim Rekordmeister fortsetzen wird, müssen die Münchner in den Partien nach dem Auswärtsspiel beim HSV zeigen. Dann geht es zweimal gegen RB Leipzig (Pokal und Liga). Nach dem Champions-League-Spiel in Glasgow folgt der große Abschlusstest mit dem Liga-Gipfel beim Spitzenreiter Borussia Dortmund. "Danach kann man ein kleines Fazit ziehen", sagte Heynckes, der sich weiter am Anfang sieht: "Wenn man sehr erfolgreich sein möchte, muss man noch einiges verändern. Das braucht Zeit."