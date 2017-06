Nachfolger für Alonso gefunden? FC Bayern vor Verpflichtung von Tolisso

Heute sollen bereits der Medizincheck in München und die Vertragsunterzeichnung stattfinden. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Tolisso für Lyon 47 Pflichtspiele, erzielte dabei 14 Treffer und bereitete dazu noch sieben Tore vor. Der 22-Jährige spielt seit seiner Jugend bei Olympique Lyon. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, der nicht nur auf der "Sechser"-Position eingesetzt werden könnte.

Ablöse bei rund 40 Millionen Euro

Die Ablöse liegt laut Medienberichten bei rund 40 Millionen Euro - so viel hatte Bayern 2012 für den Spanier Javi Martinez bezahlt, der bislang als Rekordtransfer an der Säbener Straße galt. Die französische Sportzeitung L'Equipe hatte bereits in der vergangenen Woche über den sich abzeichnenden Transfer berichtet. Tolisso wäre bei den Bayern der vierte Neuzugang nach den beiden Hoffenheimer Nationalspielern Niklas Süle und Sebastian Rudy sowie U21-Nationalspieler Serge Gnabry (Werder Bremen).

Costa vor Wechsel nach Turin?

Champions-League-Finalist Juventus Turin hat offenbar seine Bemühungen verstärkt, den brasilianischen Fußball-Nationalspieler Douglas Costa von Bayern München zu verpflichten. Der Berater des Spielers, Junior Mendoza, traf am Dienstagabend in Turin Juves Geschäftsführer Giuseppe Marotta, dies berichtete die Gazzetta dello Sport. 40 Millionen Euro Ablöse sind angeblich für den Außenstürmer fällig, der bei den Bayern den großen Durchbruch bislang nicht geschafft hat. Costa steht seit 2015 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Auch Inter Mailand soll Interesse an dem Südamerikaner Costa signalisiert haben. Die Lombarden bieten dem Profi angeblich ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro per annum.