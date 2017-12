FC Bayern gewinnt gegen Hannover Gelungenes Comeback von Müller

Er ist wieder ganz der Alte: Thomas Müller hat nach sechs Wochen Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback beim FC Bayern gefeiert. In gewohnter Manier stocherte er schlaksig durch den gegnerischen Strafraum. Der Nationalspieler agierte als hängende Spitze hinter Robert Lewandowski. 17. Minute: Müller setzte sich auf der rechten Seite gut durch und flankte perfekt auf den Kopf von Arturo Vidal, der das 1:0 machte. Hannovers Torhüter Philipp Tschauner sah da nicht gut aus.

Turbulente drei Minuten

Ulreich bringt Klaus zu Fall

In der 25. Minute jubelten die Bayern-Fans zu früh: Robert Lewandowski traf nach wiederum sehr guter Vorarbeit von Müller das Tor. Doch Schiedsrichter Guido Winkmann nahm den Treffer nach Einsatz des Videobeweises wegen Abseits zurück. Im Gegenzug spielte Hannover den Ball sehr schnell nach vorne. Felix Klaus schaffte es in den Münchner Strafraum und wurde dort von Sven Ulreich gefoult - Elfmeter. Niclas Füllkrug trat an und versenkte den Ball sicher im Netz. Doch Schiri Winkmann gab den Treffer nicht - zu viele Spieler rannten frühzeitig in den Strafraum. Den Wiederholungselfer hielt Ulreich.

Kurz danach hatte Müller eine hundertprozentige Chance zum 2:0, doch Tschauner parierte diesmal überragend. Aber wer hier ein "langweiliges" Spiel - bei dem der deutsche Rekordmeister einen Aufsteiger mal eben abschießt - erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Seit dem Elfmeter spielte Hannover mit. In der 35. Minute gelang den Gästen der nicht unverdiente Ausgleichstreffer. Nach einem Eckball auf den kurzen Pfosten stieg Charlison Benschop am höchsten und verlängerte den Ball.

FC Bayern dominiert die zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte waren die Bayern wieder die deutlich bessere Mannschaft und drückten Hannover komplett in die Defensive. In der 67. Minute gelang Kingsley Coman der Führungstreffer - wieder war Müller der Vorbereiter des Tores. Ein eigener Treffer gelang dem Nationalspieler nicht mehr - unter großem Applaus wurde er in der 81. Minute ausgewechselt. In der 87. Minute verwandelte Lewandowski einen Foul-Elfmeter zum 3:1-Endstand. Kurz vor dem Abpfiff durfte auch Franck Ribéry zwei Monate nach seiner Knieverletzung zum Comeback ran.

Bayern München - Hannover 96 3:1 (1:1)

München: Ulreich - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Rafinha - Martinez (58. Tolisso), Vidal - Rodriguez, Thomas Müller (81. Alaba), Coman (89. Ribery) - Lewandowski

Trainer: Heynckes

Hannover: Tschauner - Sorg (80. Albornoz), Anton, Salif Sane - Korb, Schmiedebach (46. Fossum), Bakalorz, Ostrzolek - Benschop (68. Harnik), Klaus - Füllkrug

Trainer: Breitenreiter

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Tore: 1:0 Vidal (17.), 1:1 Benschop (35.), 2:1 Coman (67.), 3:1 Lewandowski (87., Foulelfmeter)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Ulreich, Thomas Müller - Bakalorz (3), Korb (4)

Besonderes Vorkommnis: Ulreich hält Foulelfmeter von Füllkrug (28.)