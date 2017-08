Bundesliga-Teamcheck FC Bayern - für Hoeneß ist ein Titel ist das Minimum

Fünf Jahre in Folge war der FC Bayern München jetzt Deutscher Fußballmeister. Während die Konkurrenz auf ein schwaches Jahr - also quasi auf ein Wunder - hofft, spricht Präsident Uli Hoeneß von mindestens einem Titel, der her soll.

Der 1. FC Köln und sein Trainer Peter Stöger stehen nicht im Verdacht, zum Marsch auf den Seriensieger aus Bayern blasen zu wollen. Mit seinem anschaulichen Vergleich hat Stöger wohl aber das ausgesprochen, was viele Verantwortliche der Bundesligaklubs nicht mal zu hoffen wagen: "Ich tippe auf Bayern, aber für mich ist niemand gesetzt. Wenn Usain Bolt einen 100-Meter-Lauf verliert, kann vielleicht in Deutschland auch mal ein anderer deutscher Meister werden." Beim Branchen-Primus wird man Stögers Aussage mit stoischer Gelassenheit aufgenommen haben. Denn die Bayern fühlen sich trotz einer komplizierten und über weite Strecken holprigen Vorbereitung gut gerüstet für den nächsten Coup.

"Natürlich wollen wir wieder Meister werden. Ich denke, dass wir das schaffen." Trainer Carlo Ancelotti

So lief die vergangene Saison

In der Liga einsame Spitze: Die Bayern mit der Meisterschale

Meister mit 15 Punkten Vorsprung - über die Vormachtstellung der Bayern in der Liga muss man kein weiteres Wort mehr verlieren. Wenn da nicht der eigene Anspruch der Bayern wäre, in allen drei Wettbewerben lange dabei zu sein und um den Titel mitzuspielen. Im DFB-Pokal hieß es im Halbfinale 2:3 gegen Borussia Dortmund, und das nach einer 2:1-Führung im eigenen Stadion.

In der Champions League war sogar bereits im Viertelfinale Endstation. Zwar scheiterte man am späteren Champion Real Madrid, und das auch erst nach Verlängerung im Rückspiel in Madrid. Der Auftritt bei der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel hatte den Bossen allerdings gar nicht gefallen. Vor allem nach der Halbzeit zeigten die Bayern dort - nach Javi Martinez' Gelb-Roter Karte freilich in Unterzahl - eine schwache Leistung. Seitdem gibt es erste leise Zweifel an Trainer Carlo Ancelotti, der versprochen hatte, seine Mannschaft werde in der entscheidenden Saisonphase in Topform sein.

Wer kommt? Wer geht?

Mit Philipp Lahm und Xabi Alonso haben zwei Leitwölfe ihre aktive Karriere beendet. Ihr Verlust wiegt schwer. Das wissen die Bayern-Verantwortlichen. Anders sieht es bei den übrigen Abgängen aus: Bei Douglas Costa war man laut Präsident Uli Hoeneß Ende froh, den phasenweise doch recht lustlos wirkenden Spieler losgeworden zu sein. Alle anderen Profis spielten in den Überlegungen von Ancelotti keine große Rolle.

Der "Königstransfer": James Rodriguez kam von Real Madrid

Und die Neuen? Corentin Tolisso kam von Olympique Lyon und soll im defensiven Mittelfeld in die Rolle von Alonso hineinwachsen. Nach guten ersten Eindrücken muss sich der Franzose, der der bisher teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte ist, aber wohl zunächst mit der Reservistenrolle begnügen. Nationalspieler Sebastian Rudy, der gemeinsam mit Innenverteidiger Niklas Süle aus Hoffenheim kam, hat ihm als "Sechser" zunächst den Rang abgelaufen. Rudy überzeugte vor allem beim Supercup in Dortmund, das die bayern nach Elfmeterschießen gewannen. Auch Süle könnte am ersten Spieltag bereits in der Startelf stehen, da Jérôme Boateng und Javi Martinez angeschlagen sind.

Auf speziellen Wunsch von Ancelotti lotsten die Bayern James Rodriguez nach München. Der von Real Madrid ausgeliehene Kolumbianer soll im offensiven Mittelfeld wirbeln. Ancelotti gewann mit ihm in Madrid alle Titel, auch die Champions League. James gilt deshalb als "Königstransfer" in diesem Sommer.



Alle Zu- und Abgänge Zugänge: James Rodriguez (ausgeliehen von Real Madrid), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Niklas Süle (1899 Hoffenheim), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Felix Götze, Christian Früchtl, Marco Friedl (alle eig. Jugend)

Abgänge: Holger Badstuber (VfB Stuttgart), Douglas Costa (Juventus Turin/wird ausgeliehen), Philipp Lahm, Xabi Alonso, Tom Starke (alle Karriereende), Mehdi Benatia (Juventus Turin/war ausgeliehen), Gianluca Gaudino (Chievo Verona/war bisher an FC St. Gallen ausgeliehen)

Salihamidzic schließt eine Lücke

Hasan Salihamidzic

Ein ganz wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste "Neuzugang" ist ein alter Bekannter: Hasan Salihamidzic wurde per Handschlag als neuer Sportdirektor installiert. Der Bosnier, einst selbst Profi bei den Bayern, soll endlich die Lücke schließen, die Matthias Sammer hinterlassen hat. Der Einstand beim heimischen Audi Cup ging zwar gründlich daneben. Doch "Brazzo" kniet sich rein, hält die Spieler bei Laune und ist so schon nach wenigen Wochen eine Bereicherung im Staff: "In 14 Tagen hat er intern mehr dazwischen gehauen als Matthias Sammer in einem Jahr. Das tut uns allen gut", sagt Hoeneß.

Salihamidzic soll das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft sowie zwischen Mannschaft und Vorstand sein. Außerdem muss er das Scouting, den Physiobereich und das Nachwuchsleistungszentrum koordinieren. Gerade das Scouting dürfte ein wichtiges Aufgabengebiet werden, denn mit Michael Reschke hat der bisherige "Kaderplaner" den Verein Richtung Stuttgart verlassen.

Erwartungen an die neue Saison

Rechnet mit dem BVB als größtem Konkurrent: Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Wurde in den letzten Jahren stets das "Triple" oder wenigstens das "Double" als Ziel ausgegeben, hat Uli Hoeneß - wohl auch unter dem Eindruck der explodierenden Transfersummen im internationalen Fußball - die Bremse reingehauen. Man könne nicht jedes Jahr alle Titel erwarten. Wenn es einmal "nur" die Meisterschaft sei, müsse man damit auch zufrieden sein. Die Champions League "können wir nicht als Ziel ausgeben. Schauen sie mal, wie auf der ganzen Welt gerade aufgerüstet wird. So lange solche Verrücktheiten passieren, kannst du nicht als FC Bayern München, der ganz vernünftig wirtschaftet, der seine Ressourcen ganz vernünftig einsetzt, der keine Schulden macht, der jeden Transfer in bar bezahlt, so lange kannst du nicht den Anspruch haben, die Champions League zu gewinnen."

Ganz neue, leise Töne aus München, wo Hoeneß & Co. nun nicht gerade für ihre Bescheidenheit bekannt geworden sind. Eins, das macht Hoeneß jedoch auch deutlich, sei aber klar: "Unser Ziel ist es, deutscher Meister zu werden und im DFB-Pokal so weit wie möglich zu kommen." Als größter Konkurrent hat er - wieder mal - den BVB ausgemacht: "Ich bin ziemlich sicher, dass Dortmund wieder der ganz große Widersacher sein wird. Leipzig wird auch eine gute Mannschaft haben. Dann muss man Hoffenheim im Auge behalten und sehen, wie sich Schalke und Mönchengladbach entwickeln. Die sind immer für eine Überraschung gut."