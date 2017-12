FC Bayern auf Weihnachtstour Müller, Neuer und Robben auf Fanbesuch

Der FC Bayern sucht vor Weihnachten die Nähe der Fans. Einige haben jetzt Thomas Müller, Arjen Robben und Manuel Neuer getroffen. Der verletzte Tormann verriet sogar, dass er in der Rückrunde wieder spielen will.

Die Fans sind überglücklich, wenn Stars wie Thomas Müller, Manuel Neuer und Arjen Robben zu ihnen nach Hause kommen. "Für uns ist das was ganz Besonderes. So ein Fußballstar war noch nie da," freut sich ein Besucher in Rinnenthal bei Friedberg. Besonders ist so ein Auftritt abseits des Rasens allerdings auch für Dribbelkünstler Robben: "Das habe ich bei anderen großen Vereinen nicht gemacht", erzählt der Niederländer.

Und manchmal plaudert dann so ein Topstar sogar ein wenig aus dem Nähkästchen. Edel-Joker Thomas Müller gibt etwa zu, dass er "in der Saison, wo ich schon 20 Saisontore geschossen habe", die Messlatte selbst ziemlich angehoben hat. Die sei jetzt halt so hoch, "wie man gerade abgeliefert hat".

Neuer will in der Rückrunde wieder spielen

Dazu gibt es noch positive Nachrichten von Manuel Neuer: "Mir gehts ganz gut", berichtet die verletzte Nummer eins des Rekordmeisters. "Ich kann jetzt keine genaue Prognose geben, in welchem Monat ich wieder zurückkehren kann und wann ich wieder auf dem Platz stehe. Aber ich bin guter Dinge, dass ich in der Rückrunde wieder meine Spiele machen werde", so Neuer.