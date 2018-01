FC Bayern dreht Spiel Gelungene 5:2-Revanche gegen Hoffenheim

Der FC Bayern hat einmal mehr gezeigt, dass es in der Bundesliga keinen ebenbürtigen Gegner mehr für den Rekordmeister gibt. Mit 5:2 bezwangen die Münchner 1899 Hoffenheim. Dabei sah es am Anfang gar nicht nach einem Bayern-Sieg aus.

Was war denn da los? Bereits nach zwölf Minuten lag der Rekordmeister mit 0:2 zurück. Versteinerte Gesichter bei den Bayern-Repräsentanten und auf der Bayern-Bank. Fassungslosigkeit bei den 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena. Aber nach 25 Minuten war die Bayern-Welt wieder einigermaßen in Ordnung.

Vier Tore in 25 Minuten

Was war passiert? In der 2. Minute foulte Joshua Kimmich Serge Gnabry im Strafraum. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied sofort auf Elfmeter. Gnabry trat an, Sven Ulreich witterte die Ecke, doch der Abpraller flog Mark Uth genau vor die Füße -1:0 für Hoffenheim. In der 12. Minute traf Gnabry, der nächste Saison wohl wieder zu den Bayern zurückkehren wird, aus 25 Metern zum 2:0.

Die Münchner Edel-Kicker reagierten gereizt und starteten eine Aufholjagd. Nach 25 Minuten war die Führung der Hoffenheimer schon wieder Geschichte: In der 20. Minute lenkte Robert Lewandowski einen 20-Meter-Schuss von Kimmich mit der Fußspitze in das Gäste-Tor, fünf Minuten später erzielte Jerome Boateng den Ausgleichstreffer.

Bayern drehen Partie eindrucksvoll

Arturo Vidal mit eigenwilliger Jubelgeste

In der zweiten Halbzeit nahm der FC Bayern etwas Tempo aus dem Spiel, kam aber weiter gefährlich vor das Tor der Hoffenheimer. In der 63. Minute erhöhte Kinglsey Coman nach schöner Vorarbeit von Lewandowski auf 3:2. Nur drei Minuten später traf Arturo Vidal zum 4:2. In der 90. Minute erzielte der Ex-Hoffenheimer Sandro Wagner den 5:2-Endstand. Das Team von Jupp Heynckes hat auf eindrucksvolle Weise Revanche für die 0:2-Hinspielniederlage genommen. Und dieses Spiel bewies auch: Der FC Bayern hat in dieser Saison in der Bundesliga keinen Gegner mehr.

Bayern München - 1899 Hoffenheim 5:2 (2:2)

München: Ulreich - Kimmich (84. Wagner), Jerome Boateng, Süle, Alaba - Rudy - Tolisso (64. Thomas Müller), Vidal - Robben (77. Rafinha), Lewandowski, Coman

Trainer: Heynckes

Hoffenheim: Baumann - Bicakcic (46. Akpoguma), Vogt, Benjamin Hübner (67. Kramaric) - Kaderabek, Geiger, Zuber - Grillitsch, Rupp (59. Amiri) - Uth, Gnabry

Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Tore: 0:1 Uth (3.), 0:2 Gnabry (12.), 1:2 Lewandowski (21.), 2:2 Jerome Boateng (25.), 3:2 Coman (63.), 4:2 Vidal (66.), 5:2 Wagner (90.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Bicakcic (3), Benjamin Hübner (6)

Besonderes Vorkommnis: Ulreich hält Foulelfmeter von Gnabry (2.)