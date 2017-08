Klage abgewiesen FC Bayern darf weiterverkaufte Heimspieltickets sperren

Die Klage eines Privatmannes aus Berlin sei unbegründet, so das Gericht, da der FC Bayern bei einer Sperrung der Tickets gegen keine rechtlichen Vorschriften verstoße. Der Kläger hatte dagegen argumentiert, die Bayern müssten den Weiterverkauf der Tickets dulden und anders lautende Geschäftsbedingungen ändern. Diese Geschäftsbedingungen behinderten sein Geschäft und verstießen gegen das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb.

Kampf gegen den Schwarzmarkt

Der Kläger ist hauptberuflich auf dem Ticketzweitmarkt tätig und verkauft Tickets von Bayern-Heimspielen auch zu höheren Preisen weiter. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des FC Bayern erschweren diesen gewinnbringenden Weiterverkauf, auch, um den Schwarzmarkt zu steuern und sicherzustellen, dass nicht Fans gegnerischer Mannschaft in ein und demselben Block sitzen. So muss jemand, der ein Ticket erwirbt, erklären, dass er die Tickets privat nutzt. Einen gewerblichen Weiterverkauf untersagen die AGB. In der Vergangenheit wurde Zuschauern mit so erworbenen Tickets auch schon der Zugang zum Stadion verwehrt.