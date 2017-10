FC Bayern bestätigt schwere Verletzung Franck Ribéry fällt mehrere Monate aus

Ribéry hatte sich am Sonntag (01.10.17) im Spiel der FC Bayern in Berlin das Knie verdreht, nachdem er in der 61. Minute bei einem Ausfallschritt auf den Ball getreten war. Der Franzose musste von Betreuern vom Platz gebracht werden, unmittelbar nach dem Spiel wurden bereits Vermutungen über eine Außenbandverletzung geäußert. "Ich habe große Schmerzen. Mir geht es nicht so gut. Das Außenband ist wohl betroffen. Ich hoffe noch, es ist nicht schlimmer", hatte Ribéry bei der Rückkehr der Mannschaft aus Berlin am Münchner Flughafen gesagt.

FC Bayern: Außenbandriss, konservative Behandlung

Nach einer ersten Untersuchung durch Mannschaftsarzt Volker Braun an der Säbener Straße am Sonntag gab der Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt, dass Ribéry tatsächlich schwerer verletzt ist. Ribéry erlitt einen Riss des Außenbandes im linken Knie. Das Knie werde "konservativ behandelt und zunächst für einige Wochen mit einer Schiene ruhiggestellt. Währenddessen beginnt Ribery bereits mit Reha-Maßnahmen. Danach wird je nach Heilungsverlauf über die weiteren Therapie- und Trainingsmaßnahmen entschieden", teilte der Verein.

"Es tut uns leid, dass Franck sich verletzt hat. Wir alle wünschen ihm eine schnelle und gute Besserung", wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zitiert. Voraussichtlich fehlt der den Bayern mehrere Wochen. Nach Torwart Manuel Neuer (Mittelfußbruch) fehlt den Bayern damit bereits der zweite Leistungsträger länger.