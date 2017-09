FC Bayern auf Schalke Ancelotti verspricht "Gute-Laune-Rotation"

"Einige Rotationen sind wichtig, um die Spieler zu motivieren und in guter Verfassung zu halten", sagte Ancelotti vor der Partie (Dienstag, 20.30 Uhr) bei den Königsblauen. Franck Ribéry könnte neu in die Offensivformation rücken. Auch der von Real Madrid ausgeliehene James Rodríguez ist eine Option. Der lange verletzte Nationalspieler Jérôme Boateng soll nach seinem Startelf-Comeback gegen Mainz in Gelsenkirchen hingegen eine Pause erhalten. Wer für den grippeerkrankten Robben neu ins Team kommt, verriet Ancelotti hingegen noch nicht.

Sonderlob für Thomas Müller

Durch den Ausfall von Robben darf sich Thomas Müller Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. Für den Nationalspieler gab es sogar ein ausdrückliches Lob vom Coach. "Er hat sehr gut gespielt gegen Mainz. Er hat sich fantastisch ohne Ball bewegt. Darum haben wir sehr gut angegriffen", erklärte der Italiener.

Alaba erst wieder in Paris auf dem Platz

Neben Robben fehlen weiterhin Juan Bernat und David Alaba. Der Österreicher soll aber nächste Woche im zweiten Gruppenspiel der Champions League bei Paris St. Germain wieder zur Verfügung stehen. "Darauf arbeiten wir hin, dass er in Paris wieder fit ist", sagte der Trainer.

"Schwieriger als im letzten Jahr" gegen Schalke

Der Rekordmeister erwartet beim punktgleichen Tabellenvierten ein schwieriges Spiel. Ancelotti bescheinigte dem neuen Schalker-Coach Domenico Tedesco "sehr gute Arbeit". Schalke sei mit drei Siegen an den ersten vier Spieltagen gut in die Saison gestartet und spiele defensiv und offensiv gut organisiert. "Es wird schwieriger als letztes Jahr", sagte der Italiener in Erinnerung an das Münchner 2:0.