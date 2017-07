3:2 gegen Chelsea Müller schießt FCB zum ersten Sieg der Asientour

Der verbesserte deutsche Fußball-Rekordmeister gewann in Singapur gegen den englischen Titelträger FC Chelsea verdient mit 3:2 (3:1). Damit rehabilitierten sich die Münchner für die derbe 0:4-Klatsche gegen den AC Mailand. Die Bayern agierten vor knapp 50.000 Zuschauern von Beginn an aggressiv und zielstrebig.

Müller mit Doppelpack, James hingegen ohne Treffer

Der auffällige Weltmeister Müller, um dessen Rolle es zuletzt einige Diskussionen gegeben hatte, erzielte zwei Treffer (12., 27.). Rafinha (6.) hatte die Bayern zuvor früh in Führung gebracht. James Rodríguez hingegen vergab einige gute Chancen. Marcos Alonso (45.+3) und Michy Batshuayi (86.) brachten die Blues mit dem eingewechselten Debütanten Alvaro Moráta noch einmal heran.

Zum Abschluss der "grenzwertigen Reise" gegen Inter

Zuvor hatten die Münchner im Rahmen des International Champions Cup in Shanghai gegen FA-Cup-Sieger FC Arsenal mit 2:3 im Elfmeterschießen und in Shenzhen gegen Milan mit 0:4 verloren. Zum Abschluss ihrer umstrittenen Reise, die selbst Präsident Uli Hoeneß als "grenzwertig" bezeichnete, treffen die Bayern am Donnerstag (13.35 Uhr) in Singapur auf Inter Mailand.