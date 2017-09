Verletzungen beim FC Bayern Alaba fällt aus, Boateng weiter fraglich

Die Diagnose im Fall Alaba ergab: Der Österreicher hat sich im WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft gegen Georgien (1:1) eine Verletzung am Kapselband-Apparat des linken Sprunggelenks zugezogen und fällt damit vorerst aus. Der Abwehrspieler hatte sich beim Länderspiel der Österreicher in einem Zweikampf verletzt und musste nach 38 Minuten ausgewechselt werden.

Boateng weiter fraglich

Weiterhin undurchsichtig ist auch die Personalie Jérôme Boateng: Der Abwehrchef der Bayern fehlt seit seines Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Ursprünglich war von einer dreiwöchigen Pause die Rede, nun hat Boateng bereits seit mehr als drei Monaten kein Pflichtspiel absolviert. Beim Training am Mittwoch stand er immerhin auf dem Platz.

Trotzdem: Der Laufstil wirkt noch nicht rund, der Rücken zwickt immer wieder. Zuletzt sagte er im FCB-Klub-TV: "Ich hoffe, dass ich dabeibleibe und dass ich es bis nächstes Wochenende in den Kader schaffen kann." Ob er dann tatsächlich zum Spiel in Hoffenheim fit ist, bleibt aber fraglich. Für die Bayern-Bosse hat eine vollständige Genesung Priorität: "Bei Jérôme ist das Wichtigste, dass er komplett gesund zurückkehrt. Wir müssen ihn ganz stabil auf den Platz kriegen", erklärte Karl-Heinz Rummenigge.

Entwarnung bei Rudy

Entwarnung gibt es derweil bei Sebastian Rudy. Der Neuzugang des deutschen Rekordmeisters wurde beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Norwegen (6:0) angeschlagen ausgewechselt, konnte aber nach seiner Rückkehr nach München am Mittwoch bereits wieder individuell im Leistungszentrum trainieren und wird voraussichtlich am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Sein Einsatz beim Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag bei 1899 Hoffenheim sei nicht in Gefahr, teilten die Bayern mit.