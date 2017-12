Bundesliga Bayern mit 1:0-Pflichtsieg gegen defensive Kölner

Die Bayern gewinnen auch in der englischen Woche ihr Spiel gegen den Tabellenletzen aus Köln. Lange tun sich die Münchner vorne schwer, dann trifft Torjäger Lewandowski. Der Vorsprung an der Spitze wächst.

Die Bayern, die sich bereits am vergangenen Spieltag die Herbstmeisterschaft sicherten, haben damit nun neun Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze vor dem FC Schalke 04. Gegen Schlusslicht Köln taten sich die Münchner allerdings schwerer als erwartet und trafen erst in der 60. Minute durch Robert Lewandowski zum entscheidenden 1:0.

Spiel auf ein Tor

Hummels blieb beim FCB auf der Bank, Robben saß verletzt auf der Tribüne. Es war ein Spiel auf ein Tor, bei dem der FCB zunächst seine Chancen nicht nutzte: Alaba per Freistoß (11.) und Süle per Kopf (15.) verfehlten jeweils nur knapp das Tor. Thomas Müller traf nur das Außennetz (37.). Köln beschränkte sich im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Stefan Ruthenbeck ganz aufs Verteidigen. Die Bayern waren in allen Belangen überlegen - trafen aber in der ersten Halbzeit nicht ins Tor.

Schöne Kombination zum 1:0

Gleiches Bild in der zweiten Hälfte. Allerdings konnte Lewandowski nun eine schöne Kombination mit Boateng und Müller per Direktabnahme zum 1:0 einnetzen. Die Münchner lagen also auf Kurs. Köln spielte nun nicht mehr ganz so defensiv, was weitere Möglichkeiten für die Bayern eröffnete: Schüsse von James (65.) und Süle (70.) konnte Horn aber parieren.

Am Ende hätte Köln durch Lukas Klünter sogar noch ausgleichen können, aber Ersatztorwart Nummer zwei Tom Starke hielt bärenstark den Sieg fest, trotz "eiskalter Hände", wie er anschließend im Interview sagte.