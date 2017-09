Erneuter Haarriss im Mittelfuß Hinrunde für Bayern-Kapitän Neuer beendet

Schockdiagnose für Manuel Neuer: Der Kapitän des FC Bayern musste am linken Fuß operiert werden. Die Hinrunde ist für den Nationalkeeper damit beendet. Neuer hatte erst vor drei Wochen beim Bundesligaspiel in Bremen sein Comeback gefeiert.

Der Nationalkeeper hat sich im Abschlusstraining vor dem Spiel bei Schalke 04 einen Haarriss im linken Fuß zugezogen. Neuer musste sich bereits am Dienstag in Tübingen einer Operation unterziehen. Dabei wurde ihm eine Platte eingsetzt. Er wird die komplette Hinrunde ausfallen. "Dass Manuel Neuer sich erneut eine Verletzung zugezogen hat, tut uns wahnsinnig leid für ihn. Die Operation ist optimal verlaufen und das ist jetzt das Wichtigste. Wir sehen jetzt gemeinsam mit unserem Kapitän nach vorne," sagte FC Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.

"Manuel wird uns im Januar in alter Stärke wieder zur Verfügung stehen." Karl-Heinz Rummenigge

Déjà-vu der bittersten Art

Für Neuer ist die Verletzung ein Déjà-vu der bittersten Art: Sein Leiden begann Ende März mit einem Haarriss im selben Mittelfußknochen, der per Schraube fixiert wurde. Nach drei Spielen Pause kam er zurück, doch am 18. April beim schmerzhaften Aus im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid brach der Fuß an zwei Stellen auf Schraubenhöhe. Neuer musste dennoch elf Minuten weiterspielen, weil die Bayern nicht mehr wechseln konnten. Er durfte wochenlang nicht auftreten und ging auch bei seiner Hochzeit auf Krücken. Zu Beginn seiner großen Karriere hatte sich Neuer 2008 einen Mittelfußbruch im rechten Fuß zugezogen, damals noch als Schalker.

Nach dem 4:0 am vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05 äußerte sich der 31-Jährige noch sehr zuversichtlich zur Rückkehr zu seiner Bestform: "Wenn man lange weg war, brauchst du wieder den Rhythmus. Den habe ich jetzt in den Englischen Wochen. Da werde ich schneller zu meiner alten Stärke zurückkommen", hatte Neuer gesagt. Gegen Mainz habe er "ein gutes Spiel gemacht". Mit zwei Glanzparaden zeigte Neuer sein ganzes Können. Sven Ulreich muss nun den Stammkeeper vertreten. Dritter Torhüter der Bayern ist der erst 17 Jahre alte Christian Früchtl, nachdem Tom Starke seine Karriere im Sommer beendet hat.