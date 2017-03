Erfolgreiche Behandlung Costas Comeback in Sichtweite

Costa hatte wegen einer Knieverletzung beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach passen müssen. Der Offensivspieler sagte wegen der Blessur auch für die WM-Qualifikationsspiele der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Uruguay und Paraguay ab.

"OP kein Thema"

Der 26-Jährige ließ sich statt den Spieleinsätzen in München behandeln."Laut Arzt geht es dem Spieler sehr gut. Er wird Anfang der Woche wieder ins Training einsteigen, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Eine Operation war und ist überhaupt kein Thema. Es scheint ihm so gut zu gehen, dass er in nicht allzu ferner Zukunft auch spielen kann", sagte Rummenigge.

Comebacktermin noch offen

Am Samstag sind die Bayern Gastgeber für den FC Augsburg. Ob es dafür schon reicht, ist allerdings noch ungewiss. Drei Tage später steht das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim an.