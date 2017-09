Der Unverwüstliche ist zurück 1. FC Köln verpflichtet Ex-Bayer Pizarro

Mit 38 Jahren zurück in der Bundesliga: Der 1. FC Köln hat den früheren Bayern-Stürmer Claudio Pizarro verpflichtet. Der Peruaner soll die Sturmflaute beim Tabllenletzten beenden.

Erst einen Treffer erzielte der 1. FC Köln in den ersten sechs Partien der laufenden Bundesligasaison. Ein Fast-Fußballrentner soll den Rheinländern jetzt wieder mehr Tore bescheren. Claudio Pizarro wurde bis zum Saisonende verpflcihtet. Der Stürmer, der am kommenden Dienstag (03.10.17) 39 wird, spielte in der Bundesliga 430 Mal für Werder Bremen und den FC Bayern München und traf dabei 191 Mal.

Mit dem FC Bayern München gewann Pizarro sechs Mal die deutsche Meisterschaft und fünf Mal den DFB-Pokal. Mit 87 Bundesligatoren liegt er in der ewigen Bestenliste des FC Bayern gleichauf mit Mehmet Scholl auf dem achten Platz. Hinter Giovane Elber (92) und Arjen Robben (aktuell ebenfalls 92) ist er der dritterfolgreichste ausländische Stürmer beim Rekordmeister.

85-facher Nationalspieler

"Der FC ist ein großer Traditionsverein, dem ich mit meiner Qualität und meiner Erfahrung in der aktuellen Situation weiterhelfen möchte", sagte Pizarro. FC-Trainer Peter Stöger setzt seine Hoffnung in "einen Stürmer mit einem starken Torabschluss und einer Persönlichkeit, die unserer Mannschaft gut tut." Pizarro hatte nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag in Bremen erhalten und war zuletzt vereinslos. Deshalb konnte Köln den 85-fachen peruanischen Nationalspieler auch nach der abgelaufenen Transferperiode verpflichten.