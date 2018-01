Bayern vs. Schalke Schalke schimpft über Bayerns Goretzka-Bemühungen

"Wir müssen uns aus München jetzt nicht jeden Tag anhören, wie gut der Spieler ist", sagte Heidel am Rande des Schalker Trainingslagers im spanischen Benidorm: "Wir möchten keine Unruhe auf Schalke haben." Die Aussagen von Bayern-Sportchef Salihamidzic nannte er "unnötig".

Der hatte am Nachmittag im Trainingslager der Bayern in Katar unterstrichen, dass er bei Goretzka durchaus Potenzial sieht, zum Rekordmeister zu wechseln. "Dass Leon Goretzka ein Top-Spieler ist, wissen wir alle. Er ist deutscher Nationalspieler, an deutschen Nationalspielern haben wir immer Interesse, das ist klar. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen", sagte Salihamidzic. Mehrdeutig ergänzte er aber auch: "Er gehört Schalke 04 bis zum 30. Juni, das werden wir natürlich respektieren."

München, Madrid, Barcelona, Liverpool - oder doch auf Schalke bleiben?

Am Silvestertag hatten verschiedene spanische und deutsche Sportzeitungen berichtet, dass der Transfer von Goretzka nach München bereits perfekt sei. Der Vertrag des gebürtigen Bochumers bei den Königsblauen läuft am Saisonende aus. Zwar liegt Goretzka ein Angebot zur Verlängerung mit einem deutlich höheren Gehalt vor.

Allerdings sollen neben München auch internationale Spitzenklubs wie Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool interessiert sein.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte vor dem Abflug nach Katar auffallend viel Lob für Goretzka verteilt: "Der Junge hat eine klasse Entwicklung genommen ... das ist ein guter Junge, der gefällt mir." Für Heynckes' Assistent Peter Hermann sei Goretzka ein "aufgeweckter und intelligenter Junge. Der weiß schon genau, was für ihn das Beste ist."