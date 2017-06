Corentin Tolisso Bayerns unbekannter "Wunschspieler"

"Wahnsinnig bekannt" ist Corentin Tolisso nicht. Das räumt selbst Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein. Der Franzose läuft in Zukunft gemeinsam mit Weltmeistern wie Manuel Neuer, Europameister Renato Sanches und Nationalhelden wie Arjen Robben auf. Auch soll er die nach dem Karriereende des spanischen Welt- und Europameisters Xabi Alonso entstandene Lücke im zentralen Mittelfeld der Münchner schließen. Trainer Carlo Ancelotti setzt trotz aller Unerfahrenheit viel auf ihn, Tolisso sei "sein Wunschspieler". Und auch die Vereinsführung baut voll und ganz auf das Potenzial des Franzosen.

Der Druck auf den 22-Jährigen ist groß. "Bayern München will jedes Jahr alle Titel gewinnen und das ist auch mein Ziel", verkündete der Neuzugang bei seiner Vorstellung. Er selbst durfte in seiner bisherigen Karriere noch keinen einzigen Pokal in seinen Händen halten. In Frankreichs Nationalmannschaft kann er bislang nur einen Einsatz vorweisen.

"Guten Tag, hallo, danke." Corentin Tolisso über seine bisherigen Deutschkenntnisse

Ungeschliffener Edelstein mit Torgarantie

Tolisso war aber zuletzt drei Jahre lang Stammspieler in Lyon und überzeugte in der vergangenen Saison mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 47 Pflichtspielen. Kein zentraler Mittelfeldspieler in den fünf großen Ligen Europas kam auf diese Torausbeute. Auch deshalb vergleicht Rummenigge den Neuzugang mit dem bislang kostspieligsten Bundesliga-Einkauf des Rekordmeisters: "Ich würde ihn ein bisschen so ähnlich einstufen wie damals Javi Martinez, als er zu uns gekommen ist."

Chelsea und Juventus ausgestochen

Und schließlich haben die Münchner auch kräftig in die Tasche gegriffen und um den Neuling gekämpft. Der FC Bayern stach im Poker um das Talent Vereine wie den englischen Meister FC Chelsea oder Champions-League-Finalist Juventus Turin aus. "Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen jungen und hochinteressanten Spieler trotz großer Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern gewinnen konnten", sagt Rummenigge.