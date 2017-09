Sagnol übernimmt FC Bayern trennt sich von Trainer Ancelotti

Nach der Rückkehr aus Paris trennte sich der deutsche Rekordmeister "als Folge einer internen Analyse nach der 0:3-Niederlage", wie es in einer Stellungsnahme hieß, von seinem Chef-Trainer Carlo Ancelotti. Der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol soll das Team vorübergehend übernehmen.

"Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidžić und ich Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt“, erklärte Vorstandschef Rummenigge. "Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen." Klar ist auch, jetzt muss schnelle eine Trendwende her: "Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.“

Auch das italienische Betreuerteam - Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco - wurde freigestellt.

Entscheidung lag in der Luft

Mit stoischer Miene hatte der 58-jährige Italiener noch in der Nacht zum Donnerstag den bedrohlichen Worten gelauscht, die sein Sitznachbar Karl-Heinz Rummenigge nach dem Zerfall des deutschen Meisters im Prinzenpark wählte. "Ich denke, das, was wir heute Abend gesehen haben, war nicht Bayern München", sagte der Vorstandschef in seiner kurzen Ansprache beim vereinsinternen Bankett im Teamhotel. Die Stimmung am Vorstands- und Präsidiumstisch nach dem 0:3 gegen die Highspeed-Fußballer von Paris St. Germain wirkte eisig.

Rummenigge: "Schnell die Kurve kriegen!"

Ancelotti hatte mit seiner Aufstellung im bislang bedeutendsten Spiel der Saison für Verblüffung und auch Irritation gesorgt. Nach der höchsten Vorrunden-Niederlage in 21 Jahren Champions League wollte die Führung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dieser 27. September 2017 war ein Einschnitt, der ein "Weiter so" nicht mehr zuließ. "Ich glaube, es war eine ganz bittere Niederlage, über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen", sagte Rummenigge und ergänzte: "Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ich hier so zu meiner Linken und Rechten in die Gesichter schaue." Der innerlich aufgewühlte Bayern-Chef hatte mit einer klaren Ansage geendet:

"Es ist wichtig, dass wir schnell nach diesem Spiel wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren. Und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in den letzten Jahren in Europa und auch national für Furore gesorgt hat, und dass wir da wieder anschließen." Karl-Heinz Rummenigge

So kam es jetzt zur Blitz-Trennung.