FC Bayern München Neuer feiert gegen Bremen Comeback

Der neue Kapitän ist nach seinem Fußbruch erstmals an Bord. "Manu ist fit. Er kann spielen. Ich bin zufrieden, dass er wieder dabei ist. Er ist der beste Torwart der Welt", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Neuer zog sich die Verletzung beim Rückspiel im Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid zu. Zur Verfügung stehen Ancelotti auch Thiago und Javi Martínez, die nach ihren Verletzungen wieder im Training sind. Auch Arjen Robben, der wegen Oberschenkelproblemen in dieser Woche kurz pausiert hatte, ist fit. Er könnte gegen Bremen erstmals in die Startelf rücken.

"Nur Bernat, James und Boateng sind verletzt." Wenn alle fit sind, sei der Kader sehr stark, so Ancelotti. Doch auch jetzt sei das Team bereits wettbewerbsfähig. Gegen Bremen werde es aber trotzdem "schwierig und intensiv. Wir versuchen anzugreifen und zu pressen." Die Probleme in den letzten Spielen, wo vor allem Defizite in der Abwehrarbeit zu erkennen waren, würden sich laut dem Italiener mit der Zeit klären.

Bremer wollen Bayern ärgern

Die Bremer sind gegen die Bayern gefordert, um einen Fehlstart in die Saison zu vermeiden. "Natürlich rechnen wir uns etwas aus, sonst brauchen wir gar nicht anzutreten", sagt Cheftrainer Alexander Nouri selbstbewusst. "Wir müssen mutig sein, über uns hinauswachsen. Wir können gegen jeden Gegner gewinnen." Doch die Statistik sprich gegen die Hanseaten: Aus den vergangenen zehn Heimspielen holte Werder gegen den Rekordmeister nur einen Punkt bei neun Niederlagen und einem Torverhältnis von 5:28.