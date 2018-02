FC Bayern gegen Schalke Alle Augen auf Leon Goretzka

Beim Top-Spiel des FC Bayern gegen Schalke 04 steht ein Mann im Fokus: der zukünftige Münchner Leon Goretzka. Beide Trainer äußern sich zum Nationalspieler, der will momentan noch Schalke bei der Jagd auf Platz zwei helfen.

Vom Bayern-Jäger kann derzeit nicht die Rede sein. 18 Punkte Vorsprung haben die Münchner auf Platz zwei und Bayer Leverkusen. Nur einen Punkt dahinter liegt Schalke auf Platz fünf. Die Frage kann also nur noch sein: Wer ist die zweitbeste Mannschaft hinter dem FC Bayern? Schalke könnte mit einem Sieg diesen Platz eroben, vor dem Samstag-Topspiel (18.30 Uhr) steht dabei vor allem eine Person im Mittelpunkt: Leon Goretzka, noch auf Schalke, bald schon in München.

Schwerer Stand auf Schalke

Der Nationalspieler wechselt im Sommer ablösefrei an die Isar, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Seit der Bekanntgabe des Wechsels hat Goretzka bei seinem Noch-Verein einen schweren Stand: Von den Fans ausgepfiffen und beschimpft, vom Klubchef Clemens Tönnies infrage gestellt. "Die ganze Situation wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen aufkochen, aber beim letzten Mal hat die Mannschaft es ganz gut geschafft, das von sich wegzuhalten und ich habe das auch hinbekommen", sagte der 23-Jährige selbst.

Trainer Dominico Tedesco hält an ihm fest: "Leon kommt nach seiner Verletzung immer besser in Fahrt", betonte Tedesco. "Er freut sich auf das Spiel, aber nicht, weil er im Sommer bei Bayern München spielt. Er brennt, er weiß, dass er im Fokus steht. Große Aufgaben pushen ihn."

Bayern "andere Welt"

Auch bei den Bayern ist man gespannt auf den zukünftigen Neuzugang: "Ich denke, dass der junge Mann sehr gelassen und gut mit der Kritik der Fans umgeht", lobte Heynckes, der Goretzka als "sehr reif für sein Alter" bezeichnete. Gleichzeitig sagte er aber auch zum Unterschied Gelsenkirchen und München: "Er muss das Anspruchsniveau kennenlernen. Es ist eine andere Welt, auch Leon Goretzka wird das zu spüren bekommen." Schon die Tabelle zeigt das.

Personelle Situation ist top

Dazu ist die personelle Situation beim FCB pünktlich zur entscheidenden Saisonphase so gut wie selten: Nur Torwart Manuel Neuer fällt noch verletzt aus. Die zuletzt fehlenden Defensivspieler Javi Martínez und Jérôme Boateng sind ebenso wie der beim Pokalsieg in Paderborn (6:0) angeschlagen ausgewechselte Angreifer Thomas Müller wieder einsatzfähig. Der Spanier Thiago steht kurz vor seiner Rückkehr. Eine Einsatzgarantie bekam Stürmer Robert Lewandowski, der unter der Woche sein 30-Tore-Ziel (bisher 18 Tore) verkündet hatte und Wechselgerüchte um ihn und Real Madrid unkommentiert ließ. Er könnte mit einem Treffer mit Trainer Heynckes gleichziehen, als einziger Bundesliga-Spieler, der jemals in den ersten elf Heimspielen einer Saison ein Tor erzielte.

Auch Schalke kann bis auf den gelb-rot-gesperrten Matija Nastasic aus dem Vollen schöpfen. Allerdings hatte Tedescos Mannschaft unter der Woche im Pokal gegen Wolfsburg (1:0) weit mehr zu kämpfen als die Bayern. Und auch Altmeister Heynckes (72 Jahre) hat seinem Gegenüber Tedesco (32) ein halbes Jahrhundert Erfahrung voraus. "Jupp Heynckes ist für mich jemand, zu dem ich aufsehe", sagte Schalkes Coach. Es geht also nicht nur um Leon Goretzka am Samstagabend.