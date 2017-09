FC Bayern München Hoffenheimer Lektion in puncto Effektivität

Trainer Carlo Ancelotti beendete die lange Diskussion der letzten Wochen um Thomas Müller, indem er den 27-Jährigen gegen Hoffenheim von Beginn an brachte. Aber es sollte kein guter Abend für den Oberbayer werden, der sein 400. Pflichtspiel für den FC Bayern bestritt. Er konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken und hatte am Ende mit seinem Team auch nichts zu feiern. 0:2 unterlagen die Münchner in Sinsheim.

Bayern spielbestimmend, aber ohne Tor

Obwohl die Gäste von der Isar in der ersten halben Stunde das Spiel beherrschten und nahezu 70 Prozent Ballbesitz hatten, gingen die Hausherren wie aus dem Nichts mit 1:0 in Führung - nach kuriosem Einwurf. Mats Hummels donnerte den Ball an der rechten Seitenauslinie weit in die Hälfte der Hoffenheimer. Andrej Kramaric schaltete schnell - statt auf den weggeschossenen Ball zu warten, schnappte er sich einen zweiten Ball und warf ihn in den Lauf des durchstartenden Mark Uth. Die komplette Bayern-Abwehr schlief. Der Stürmer zog aus 15 Metern ab und ließ Bayern-Keeper Manuel Neuer keine Chance. Die Kraichgauer stellten die Partie komplett auf den Kopf. Die Münchner waren nicht geschockt, erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten, ließen diese jedoch genauso liegen wie vor dem Gegentreffer.

"Wir haben eine einheitliche Ausbildung, auch die Balljungen bringen den Ball schnell ins Spiel zurück." Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann

Bayern-Schreck Uth

In der 50. Minute schlug erneut Uth zu. Wieder waren die Hoffenheimer gedanklich einen Schritt schneller, als die Bayern-Defensive den Ball vorm eigenen Strafraum nicht wegbekam. 1899-Kicker Steven Zuber spielte das Leder zum völlig freistenden Uth, der nicht lange fackelte und auf 2:0 erhöhte - schon sein fünftes Pflichtspieltor in dieser Saison. Für Ancelottis Team wurde es jetzt richtig schwer. Die Münchner erhöhten zwar den Druck mit den eingewechselten Arjen Robben, Franck Ribéry und James Rodriguez, blieben aber ohne zündende Ideen und im Abschluss zu harmlos. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verteidigte gekonnt und feierte den zweiten Sieg in der Vereinsgeschichte gegen den FC Bayern.